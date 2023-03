Juventus, addio al Campione del Mondo: affondo di Simeone

L’Atletico Madrid è pronto a piazzare il grande colpo in Premier League, battendo una concorrenza che comprende anche i bianconeri

Campione del Mondo con l’Argentina e tra i centrocampisti più ricercati sul mercato: parliamo di Alexis Mac Allister, 24enne di Santa Rosa in forza nel Brighton di Roberto De Zerbi. Probabilmente il futuro dell’argentino sarà in un’altra squadra, che a meno di sorprese non sarà la Juventus. I bianconeri potrebbero non avere la ‘vetrina’ e i soldi della Champions per un investimento che sarebbe da minimo 50 milioni di euro.

Per Mac Allister in pole resta la stessa Premier League (davanti alle altre big ci sarebbe il Chelsea), dove appunto un’operazione di tale portata sarebbe la normalità. Negli ultimi due mesi, però, ha preso consistenza la pista Liga, per la precisione quella rappresentata dall’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Diverse fonti ispaniche danno i ‘Colchoneros’ molto interessati al classe ’98 che piace tanto a ‘La Vecchia Signora’. Non solo interessati, ma anche pronti ad andare all’assalto all’inizio del prossimo calciomercato estivo.