Blitz Inter, portato via il bomber al Milan

Blitz dell’Inter in Francia per osservare da vicino un obiettivo del Milan: così i nerazzurro lo soffiano ai rivali

Il Milan lo segue da tempo, l’Inter potrebbe ora entrare in scena e rubarlo ai cugini. Il derby potrebbe infiammarsi anche sul mercato, in attesa di capire quel che succederà in Champions League dove c’è chi pregusta la stracittadina ai quarti di finale.

Rossoneri e nerazzurri il prossimo anno hanno la necessità di rinforzare (e ringiovanire) il settore offensivo. Pioli ha fatto i conti con la lunga assenza di Ibrahimovic e Origi in questa stagione, con l’attacco a lungo affidato al solo Giroud. Il francese resterà a Milano, ma probabilmente sarà affiancato da un centravanti più giovane e di prospettiva. La stessa cosa che potrebbe fare l’Inter: Marotta ha spiegato che Lukaku a fine stagione tornerà al Chelsea, per Dzeko il rinnovo non arriva ancora ed allora servirà qualcuno che possa essere schierato al fianco di Lautaro Martinez. Una duplice esigenza con un nome che piace ad entrambe: Folarin Balogun.

Ventuno anni, attaccante del Reims ma di proprietà dell’Arsenal. I Gunners sembrano orientati a cederlo in estate ed allora Milan e Inter sono pronti a gettarsi nella mischia.

Calciomercato Milan, l’Inter studia Balogun

Come scrive Ekrem Konur, c’erano anche gli osservatori dell’Inter alla sfida tra il Reims e il Monaco di domenica scorsa che ha visto Balogun realizzare il gol vittoria.

Oltre agli scout della società nerazzurra, erano presenti osservatori anche di Ajax, Napoli e Newcastle, tutti accorsi in Francia per vedere da vicino la performance del bomber 21enne. Balogun in questa stagione ha già realizzato 17 reti in 28 presenze complessive, dimostrando una grande crescita rispetto allo scorso anno. Così su di lui si sono accesi i riflettori delle big europee e anche la Serie A lo ha messo nel mirino: il Milan lo osserva da tempo ed ora sulle sue tracce si è mossa anche l’Inter. Il derby per il bomber può partire.