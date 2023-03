Straripante Haaland, cinque gol come Messi e l’insospettabile ex Milan

Haaland straripante in Manchester City-Lipsia: cinque gol in una sola partita Champions, come Messi ed un ex Milan

Straripante Haaland. Ci ha pensato il bomber norvegese ha trascinare il Manchester City ai quarti di finale di Champions League. Cinque gol nel 6-0 che la squadra di Guardiola ha rifilato al Lipsia nel ritorno degli ottavi.

L’1-1 dell’andata lasciava tutto in bilico, ma con un Haaland così era impossibile immaginare un esito diverso. Il norvegese inizia il suo show personale al 23′ su calcio di rigore, sigla il big dopo appena un minuto, poi dilaga con altre tre reti a cavallo tra primo e secondo tempo, trovando anche il tempo per firmare l’assist per la rete di Gundogan. Al 63′ Guardiola lo tira fuori per prendersi la standing ovation meritata, visto che si tratta del terzo calciatore capace di segnare cinque gol in una sola partita.

Haaland è decisamente in buona compagnia visto che la cinquina da Champions l’ha realizzata anche Lionel Messi. Il 7 marzo 2012, la Pulce decide di scrivere la storia nel corso di Barcellona-Bayer Leverkusen: la partita finisce 7-1 per i blaugrana, con cinque reti segnate proprio dal fuoriclasse argentino. Haaland come Messi, ma anche come un ex Milan: il meno sospettabile.

Haaland, cinque gol in Champions come Messi

E’ Luiz Adriano l’altro calciatore ad aver segnato per ben cinque volte nella stessa partita di Champions. L’attaccante brasiliano, che ha vestito con poca fortuna anche la maglia del Milan, ha avuto la sua serata di gloria il 21 ottobre 2014.

Cinque gol anche per lui in BATE Borisov-Shakhtar Donetsk, match terminato 0-7 per la formazione ucraina. Cinque delle sette reti della formazione ucraina hanno la firma proprio di Luiz Adriano, uno dei tre calciatori ad essere riuscito a segnare una cinquina nello stesso match di Champions. Una stretta cerchia nella quale stasera è entrato questa sera anche Haaland. Un bomber straripante che si candida a decidere la Champions con le sue reti.