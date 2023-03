Meteo, Giuliacci: “Allarme siccità, ecco quali sono i rischi”

Meteo, il colonnello Andrea Giuliacci fa il punto della situazione alle porte della primavera: dal problema siccità alla mancanza di nevicate

La primavera è ormai alle porte, anche se il suo arrivo sembra essere stato anticipato. La stagione infatti è stata piuttosto anomala, con la media delle temperature sicuramente più alta ed il vero freddo che si è solo intravisto.

Proprio della questione temperature, piogge e siccità, ‘Notizie.com’ ha intervistato il noto meteorologo Andrea Giuliacci per fare il punto della situazione. “Per questo inverno non possiamo parlare di anomalie: da diversi anni infatti gli inverni risultano miti. L’inverno che stiamo per superare è stato più caldo del normale, ma il problema maggiore è la neve”. CLICCA QUI per leggere l’intervista completa.