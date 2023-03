Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 13 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 13 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

C’è la l’immagine di Rabiot in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport dopo il successo della Juventus sulla Sampdoria. Il quotidiano milanese titola: “La Juve c’è, Pogba no”, in riferimento anche all’ennesimo problema fisico accusato dall’ex Manchester United che rischia un altro mese di stop. Vince anche il Torino: “Eurosogni Toro”. Inter in cerca di riscatto: “Un fronte per il Porto”, il patto Champions di Inzaghi alla squadra. “Milan da aggancio”, Pioli dà fiducia a Giroud.

Poker della Juventus alla Sampdoria, la prima pagina del Corriere dello Sport: “Arriva la Juve”. La risalita continua, Allegri è a -4 dall’Atalanta. Il Sassuolo batte la Roma all’Olimpico, Kumbulla è fuori di testa. “Inzaghi scuote l’Inter”, Skriniar resta in bilico per il Porto. Sul Napoli capolista e lanciato verso lo scudetto: “Date il 10 a Kvara”, si legge sul quotidiano romano.

Tuttosport esalta la prova di Rabiot: doppietta decisiva per il francese in scadenza con la Juventus. “San Rabiot fa il Di Maria, incredibile Vlahovic”, fa discutere la crisi del serbo che prende due pali e fallisce un rigore. “EuroToro Juric, il sogno continua”, dopo il successo esterno del Torino sul campo del Lecce. “Senza Mou la Roma va allo sbando”, tonfo dei giallorossi all’Olimpico contro il Sassuolo.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 13 marzo

Il Barcellona conserva invariato il distacco in classifica nella Liga dopo la vittoria sul campo dell’Athletic Bilbao: “Mucho lider”, titola il quotidiano Diario Sport. Raphinha torna a segnare ed essere decisivo, ter Stegen decisivo in un convulso finale. AS dà spazio invece al mercato: “Bellingham primer contacto”, continua l’assalto del Real Madrid per il talento della nazionale inglese. Il gioiello del Borussia Dortmund costa tra i 100 e i 140 milioni di euro, concorrenza Liverpool.