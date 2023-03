PAGELLE E TABELLINO MILAN-SALERNITANA 1-1 | Delusione Leao, Thiaw bocciato

Pagelle e tabellino del match di San Siro, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, tra i rossoneri e i campani

Dopo la gioia in Champions League, il Milan non va oltre il pareggio contro la Salernitana.

Male Rafael Leão, che sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare. Decisivo, in negativo, Thiaw.

MILAN

Maignan 7 – E’ decisivo nel finale del primo tempo quando interviene su Dia lanciato a rete dopo un erroraccio di Thiaw. Nella ripresa è attento sul tiro da fuori di Piatek

Kalulu 5,5 – Partecipa tanto alla manovra offensiva, sfornando buoni cross. Ha le sue colpe sul pari di Dia.

Thiaw 5 – Consegna il pallone a Dia nel corso del primo tempo, spalancandogli la porta. Nella ripresa è completamente fuori posizione quando la Salernitana trova il pareggio.

Tomori 6,5 – Partita senza sbavature per l’inglese, sicuramente il migliore dei tre dietro.

Saelemaekers 5,5 – Dietro non soffre mai, ma spinge con poca convinzione ed efficacia. Dal 77′ Florenzi s.v.

Bennacer 6 – La sua partita inizia con qualche sbavatura di troppo ma è suo l’assist da corner per la testa di Giroud. Nella ripresa si alza il suo livello prima di finire la benzina. Dall’83’ Tonali s.v.

Krunic 6 – Buona partita per il centrocampista bosniaco, che fa valere il fisico e gioca con serenità e sempre a testa alta.

Hernandez 6 – Dopo un primo tempo al piccolo trotto, viene fuori nella ripresa. Fa così sentire la sua presenza in avanti nel momento di massima spinta del Milan.

Díaz 5,5 – Non ha paura a farsi dare il pallone. E’ nel vivo dell’azione ma non sempre riesce a fare la giocata giusta. Da un dieci ci si aspetta ben altro. Dal 60′ De Ketelaere 5,5 – Mezzora in cui non riesce ad incidere.

Leao 4,5 – Un po’ come nelle ultime partite non sembra mai troppo convinto di quello che fa, soprattutto quando è chiamato a calciare in porta. Sbaglia anche diversi appoggi facili. Dal 60′ Origi 5 – Non fa certo meglio del portoghese.

Giroud 7 – E’ bravissimo ad anticipare i centrali campani e a portare avanti i rossoneri al termine del primo tempo. Solito match di sacrificio. Dal 60′ Ibrahimovic 5,5 – Prova a far valere il fisico senza troppo successo.

All. Pioli 5,5 – Il suo Milan non riesce a sfruttare il buon momento e i passi falsi delle avversarie. L’assalto finale non porta alla vittoria, anche perché la squadra appare stanca. Lo stop contro la Salernitana è davvero pesante.

SALERNITANA

Ochoa 6,5 – Diversamente dell’andata non è chiamato ad interventi importanti fino al 75′ quando dice di no a Origi da due passi e Ibra.

Daniliuc 6 – Rischia su Bennacer ma le immagini lo scagionano. Regge sugli attacchi rossoneri nel finale.

Gyomber 5,5 – Ha in marcatura Giroud in occasione del gol e se lo perde ma nel finale alza il muro.

Pirola 5,5 – Va in sofferenza quando è puntato. Non è esente da colpe sulla rete di Giroud. Dal 67′ Lovato 6 – Resiste agli attacchi rossoneri.

Mazzocchi 6 – Gioca nel lato forte del Milan ma lascia il terreno di gioco a testa alta, dimostrando di poter essere pronto per la Nazionale. Dall’83’ Sambia s.v.

Bohinen 6,5 – Gioca a testa alta e personalità. Aggredisce l’avversario e non ha paura a giocare il pallone. Dall’82’ Crnigoj s.v.

Coulibaly 6 – Partita di sostanza per il centrocampista di Sousa. Efficace soprattutto in fase di interdizione. Quando ha il pallone tra i piedi è davvero complicato levarglielo.

Bradaric 6 – Dietro soffre il giusto. E’ suo il cross per il gol del pareggio di Dia.

Candreva 5 – E’ forse il giocatore con maggior classe della Salernitana ma lo dimostra poco. Un tiro dalla distanza che trova attento Maignan e null’altro. Dal 67′ Bonazzoli 5,5 – Fa poco per aiutare la squadra

Kastanos 5 – Nel corso del primo tempo ha la palla buona per portare avanti i suoi e la spreca. Fatica a fare la differenza. Dal 55′ Piatek 6 – Si mette in mostra con un tiro da fuori che trova attento Maignan.

Dia 6,5 – Dopo un primo tempo complicato, in cui sbaglia davanti a Maignan, realizza il gol del pari ad inizio ripresa, che permette alla Salernitana di pareggiare.

All. Sousa 6,5 – Esce da San Siro con un punto. Partita volenterosa e attenta della sua squadra. Nel finale prova anche a vincerla, con cambi offensivi ma un pareggio contro il Milan non è certo da buttare.

TABELLINO

MILAN-SALERNITANA 1-1

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Krunić, Hernández; Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Pobega, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimović, Origi, Rebić. All.: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyömbér, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradarić; Candreva, Kastanos; Dia. A disp.: Fiorillo, Sepe; Lovato, Sambia; Črnigoj, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Bonazzoli, Botheim, Piątek, Valencia. All.: Sousa.

GOL: 45′ Giroud (M), 60′ Dia

AMMONITI: 59′ Giroud (M) 83′ Sambia (S), 88′ Coulibaly (S), 93′ Tomori (M)

ESPULSI:

Arbitro: La Penna di Roma 1.