“Leao venduto per 15 milioni”: succede durante Milan-Salernitana

Primo tempo complicato per il Milan contro la Salernitana e c’è chi se la prende con un rossonero: la critica è totale

Che fatica il Milan contro la Salernitana. Il primo tempo del monday night della ventiseiesima giornata di Serie A si è chiuso con il punteggio sullo 1-0 soltanto grazie ad un gol nel finale di Giroud.

Per i rossoneri il francese ha sfiorato il gol anche in un’altra occasione con una splendida rovesciata che avrebbe meritato miglior sorte, ma Ochoa tutto sommato ha vissuto 45 minuti di tranquillità. Nella ripresa servirà un altro spirito per tenere a bada i granata e approfittando del rallentamento delle altre squadre coinvolte nella lotta Champions.

La squadra di Pioli deve vincere per riprendersi il secondo posto in classifica e trarre giovamento dai risultati del weekend: Inter ko venerdì sera, pari Lazio sabato, sconfitta della Roma domenica. Le premesse per una giornata a favore del Milan ci sono tutte, ma occorre una svolta e che i big della formazione campione d’Italia la differenza sul terreno di gioco. Ed è proprio ad un big che si rivolge il popolo rossonero con critiche neanche tanto velate, arrivando anche a chiederne la cessione a prezzo scontato.

Calciomercato Milan, Leao nel mirino: “Via per 15 milioni”

E’ Rafael Leao a finire nel mirino della critica nel primo tempo di Milan-Salernitana. Il portoghese non è stato protagonista di una grande prestazione finora, sbagliando anche una invitante conclusione da dentro l’area di rigore.

Una situazione che i milanisti iniziano a far fatica a sopportare, anche perché il digiuno di gol dell’attaccante va avanti da due mesi. Ecco allora chi sottolinea in maniera ironica le esose richieste di ingaggio per il rinnovo e chi evidenzia come non sia più capace di segnare neanche con le mani. Ma c’è chi va oltre e lo mette addirittura in vendita: “Per 15 milioni lo porto io in bici”. Insomma, non certo un momento felice per Leao, complice anche il tira e molla sul prolungamento di contratto.

Ecco alcuni tweet:

Piede sinistro da 7mln l’anno #MilanSalernitana — Albe (@AlbeXIV) March 13, 2023

Ciao sono Rafa Leao voglio 7.5 annui ma non segno da 2 mesi in campionato. — 🔴⚫Theo -19-🔴⚫ (@Heisemberg83) March 13, 2023

Leao ha mia centrato la porta nella sua carriera? Ha il talento di sbagliare, manco per sbaglio la centra — Pioli in (@M1sha13) March 13, 2023

Manco con le mani segna Leao — Samuele (@zShxrK) March 13, 2023

Leao a 15 milioni lo porto in bici — Meruem (@meruemRN) March 13, 2023