Lautaro ora è nel mirino di due grandi club: l’Inter ci pensa

Lautaro ha catturato l’interesse di due grandi club e in estate potrebbe partire l’assalto sul mercato: ecco il piano dell’Inter

Contro lo Spezia il suo errore dal dischetto ha avuto un impatto pesantissimo, quasi crudele, ma Lautaro Martinez è sicuramente tra i migliori dell’Inter in questa stagione. Diversi grandi club, nell’ultimo periodo, hanno aumentato la pressione sull’attaccante nerazzurro.

Il 2023 è l’anno del ‘Toro’, non tanto per il calendario cinese, ma sicuramente per il club meneghino. Nel nuovo anno sono già 9 i gol di Lautaro, che impreziosiscono tante prestazioni utili alla causa e un impegno totale nei confronti dei compagni di squadra. L’atteggiamento dell’argentino lo ha portato anche ad indossare la fascia di capitano, che rappresenta ancora di più l’attaccamento tra il giocatore ed i tifosi, sempre più forte. Quanto di buono fatto vedere sul campo, come riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, ha portato Manchester United e Paris Saint-Germain a valutare un assalto in estate.

PSG e United su Lautaro: la posizione dell’Inter

In estate i nerazzurri dovranno cedere un altro pezzo pregiato, per fare cassa e anche per poter poi intervenire con maggiore serenità sul mercato. La volontà dell’Inter è quella di trattenere Lautaro, sacrificando altri giocatori, ma l’interesse di grandi club potrebbe cambiare la situazione.

Dal lato del giocatore, poi, non si registra una volontà di cambiare aria. Come ha rivelato Alejandro Camano ai microfoni di Calciomercato.it nelle scorse settimane, il ‘Toro’ sta molto bene a Milano e vorrebbe riuscire a diventare una bandiera del club come il ‘Pupi’ Zanetti. Oltre a Skriniar, che lascerà il club a parametro zero, anche Lukaku e Dzeko potrebbero salutare in estate: il belga è in prestito e deve essere trovata la quadra con il Chelsea per trattenerlo ed il bosniaco ha il contratto in scadenza. Solamente Lautaro e Correa, tra gli attaccanti dell’Inter, hanno la ‘certezza’ del posto in vista della prossima stagione.

Insomma, una cessione di Lautaro Martinez non è nei piano di Marotta e Ausilio per l’estate. Tuttavia, se dovesse arrivare un’offerta monstre, intorno ai 100 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero valutare seriamente di lasciar partire il ‘Toro’. Proprio per questo motivo, nei prossimi mesi, bisogna tenere sotto controllo l’interesse di Paris Saint-Germain e Manchester United.