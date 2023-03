“L’anno prossimo la Roma sarà da scudetto”: Prandelli incorona Mou

Prandelli difende Mourinho e avvisa le avversarie: “Sta facendo un miracolo, la Roma nella prossima stagione se la giocherà per lo scudetto”

La sconfitta contro il Sassuolo colpisce i giallorossi in un momento in cui potevano essere lanciati in campionato: Cesare Prandelli, però, vede il lato positivo nella stagione dei giallorossi.

Ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, l’ex CT della Nazionale ha analizzato il momento del club capitolino: “La Roma è un’ottima squadra, ma a livello tecnico sono solo i titolari ad essere all’altezza. Quando Mourinho fa i cambi va in difficoltà”. Per Prandelli, i risultati ottenuti fino ad ora dal tecnico portoghese sono sorprendenti: “Secondo me sta facendo un miracolo Mourinho, nel prendersi sulle spalle tutti i problemi della squadra ed è geniale nella gestione della comunicazione. La Roma se l’anno prossimo riuscirà a trovare 3 giocatori importanti voluti da Mourinho allora lotterà per lo scudetto”. L’ex CT, poi, ha parlato anche del calcio italiano.

Prandelli non ha dubbi: “Il Milan ha più rimpianti dell’Inter”

Il campionato attuale è di assoluto dominio del Napoli, che sta strabiliando tutti per gioco e risultati, ma molti club possono avere rimpianti. Cesare Prandelli ha analizzato il momento del calcio italiano.

L’ex CT ha dichiarato: “Chi ha più rimpianti tra Inter e Milan? Forse il Milan, l’anno scorso aveva dimostrato di essere solido e una squadra che proponeva un calcio moderno. Ha fatto un mese e mezzo in cui ha perso tanto, ora mi sembra che stia tornando la serenità nel gruppo squadra”. Da queste parole traspare anche la grande stima di Prandelli nei confronti di Stefano Pioli.

Cesare Prandelli ha spiegato anche perché la Nazionale ha un problema con gli attaccanti in questo momento. “Mi sembra di essere tornati nel 2010, sono sempre i soliti argomenti. Io penso che sia arrivato il momento di prendere in mano la situazione, capire cosa può fare la federazione. Noi in quegli anni abbiamo fatto delle proposte, ma siamo stati un po’ rimbalzati. Fino ai 19 anni noi siamo molto competitivi, i risultati sono clamorosi, dai 19 anni in poi i giocatori si perdono. Noi avevamo proposto di fare una nazionale dopo l’Under-21 che potesse partecipare ai campionati di Serie B, che penso sia ancora molto valida”. Infine, l’ex CT ha voluto chiarire una volta per tutte la sua scelta sul futuro: “Un po’ di richieste arrivano sempre, ma la panchina che sto sognando è quella di un parco con i miei nipotini. Basta allenare”.