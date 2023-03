Il Milan è nei guai: UFFICIALE, salta la sfida ai bianconeri

Il Milan è nei guai: la sentenza è già arrivata, non ci sarà nella prossima gara della formazione di Pioli

Il Milan nei guai: Stefano Pioli si troverà ad affrontare senza un big il prossimo match contro l’Udinese.

Nessun infortunio questa volta ma un’ammonizione che farà scattare automaticamente la squalifica. Non per un calciatore qualunque ma per chi finora si è messo sulle spalle l’attacco rossonero: Olivier Giroud. Anche contro la Salernitana il francese ha scritto il suo nome nel registro dei marcatori. Un gol di testa che sembrava potesse indirizzare il match verso Milano.

Il secondo tempo però ha detto altro e per Giroud e il Milan sono arrivati i guai. Prima sotto forma del gol del pareggio di Dia, poi come ammonizione proprio per il 9 rossonero. Un giallo pesante perché Giroud era sotto diffida e sarà quindi squalificato contro l’Udinese.

Milan-Salernitana, giallo pesante per Giroud

Resta ora da vedere chi schiererà Pioli nella sfida di sabato prossimo contro l’Udinese. Il Milan potrebbe rilanciare Origi dal primo minuto, visto che il belga sembra aver trovato finalmente una condizione accettabile oppure schierare Ibrahimovic titolare.

Pioli alla vigilia della Salernitana ha detto che lo svedese non ha ancora il ritmo per giocare dall’inizio, ma con una settimana in più sulle gambe potrebbe essere lui il sostituto di Giroud.