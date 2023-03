Dopo Milan-Salernitana Pioli spiega: “Ecco perché ho sostituito Giroud”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli analizza il pareggio contro la Salernitana: il suo commento dopo il monday night

Milan in casa contro la Salernitana e aggancio all‘Inter mancato. Solo un pareggio per ilin casa contro lae aggancio allmancato. Nel post gara a ‘DAZN’ Stefano Pioli commenta così la prestazione della sua squadra: “Si poteva giocare un calcio di livello superiore ed è mancata un’interpretazione che sappiamo fare bene sul fallo laterale nel gol loro. Non siamo stati nemmeno fortunati, ma potevamo fare meglio sicuramente. Dovevamo essere più compatti, abbiamo perso tre giocatori sulla rimessa laterale, dopo siamo stati più frenetici e non abbiamo controllato la partita”.

SOSTITUZIONE GIROUD – “Secondo me non era brillante. Ha fatto un bel gol, ma non una grandissima prestazione. Speravo di incidere sulla fase offensiva con i cambi”.

Milan-Salernitana, Pioli: “Impreparati sul gol”

EQUILIBRI DIFENSIVI – “Credo che si possa essere solidi e compatti sia a tre che a quattro. Per fare bene la fase difensiva serve disponibilità e collaborazione di tutti i giocatori. Poi come giocheremo dipenderà dagli avversari e da come staremo noi. Stasera solamente su quella situazione ci siamo fatti trovare impreparati ed è un peccato. Volevamo cogliere l’occasione e non ci siamo riusciti. Se vedete il gol, perdiamo subito tre giocatori che restano sopra palla. Quando succede rischi di più. La rivedremo e proveremo a fare meglio dalla prossima.