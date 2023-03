DIRETTA | Porto-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, presenta in conferenza stampa il match contro il Porto, valido per il ritorno degli ottavi di Champions

Quella di domani sarà una serata importantissima e decisiva per l’Inter targata Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, dovranno affrontare il Porto di Sergio Conceicao fra le mura dell’Estadio do Dragao, cercando di proteggere il vantaggio dell’andata firmato Romelu Lukaku.

C’è un po’ di ottimismo, sebbene la squadra venga da un altro passo falso in campionato. Il percorso nella massima competizione europea, finora, è stato tutt’altro che deludente, ma ora arriva un’altra sfida da dentro o fuori e non si può pensare a ciò che è stato fatto. Quest’oggi mister Inzaghi presenta in conferenza stampa il match contro i portoghesi, come accade di consueto nel giorno della vigilia. Segui la diretta testuale su Calciomercato.it.

VOGLIA DI RIVINCITA: “Posso garantirlo. Abbiamo analizzato e visto, però è passato. Nel calcio in qualunque caso non si vive di passato. Quella contro lo Spezia è una partita penso che possa capitare una ogni 500 partite. Adesso pensiamo al Porto, che affrontiamo in uno stadio caldo. Hanno il nostro stesso obiettivo, ma vogliamo giocarsi le nostre canches nel migliore dei modi”.

PARTITA OCCASIONE: “Sappiamo che partite simili le abbiamo già affrontate in stagione. Domani possiamo fare un grande salto, entrare nelle prime 8 d’Europa. Erano dieci anni che la squadra non raggiungeva gli ottavi per due anni di fila e quelli dell’anno scorso sono già un ricordo. Il Porto è abituato ad affrontare certe gare nel loro stadio, serve massima concentrazione”.

ARBITRO E LUKAKU: “Per quanto riguarda la formazione, Lukaku o Skriniar, ho parecchi dubbi che domani scioglierò. In attacco ho ancora dei dubbi. Skriniar è fermo da due settimane, dovrò valutare. Ha dato grandi disponibilità per domani, perché è un grande giocatore di qualità e temperamento. Per Lukaku vediamo, c’è anche Correa che ha recuperato e può dare una mano. Marciniak a Barcellona fece una grande gara, mi mandò fuori giustamente. Sono sicuro che domani farà una grande gara, perché è uno dei migliori arbitri d’Europa”.

VIGNETTA PORTO: “Noi possiamo controllare quello che viene dal campo e dalla squadra. Siamo consapevoli che abbiamo a che fare con una partita molto sentita, fra due squadre che sono arrivate fin qui con pieno merito superando due gironi complicatissimi. Domani andrà in scena la resa dei conti”.

ZHANG: “Ci si parla sempre con il presidente e i direttori. Questo avviene sia nel bene che nel male, soprattutto nel male. I ragazzi li ho visti uniti come sempre e sappiamo che domani bisogna gestire la partita nel migliore dei modi”.

FIDUCIA NELL’INTER: “Per il nostro percorso in Champions. Tanti giornalisti presenti qua non so se ci vedevano agli ottavi di finale”.

“So come funziona il calcio e so perché chi muove le critiche lo fa.