Scambio pazzo con Pogba: così la Juventus riporta in Italia un top player

L’intrigo che porterebbe ad un clamoroso scambio: la Juventus potrebbe valutare sin da subito l’addio di Pogba.

Ci sono amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Lo ha scritto e lo canta Venditti e lo pensavano anche i tifosi della Juventus che in tripudio hanno accolto con giubilo il ritorno di Paul Pogba in bianconero. Il centrocampista francese, però, ha deluso le aspettative. Falcidiato dai problemi al menisco che si è portato dietro come una spada di Damocle, la mezzala transalpina è stata utilizzata da Allegri per soli due spezzoni di gara, contro Torino e Roma.

Il ritardo al ritiro pre-Friburgo ha contribuito a scaldare l’ambiente. I messaggi al vetriolo lanciati da Allegri non sono passati inosservati e ora Paul è chiamato a giocarsi le proprie chances. Da un punto di vista tecnico non si discute. Del resto è stato acquistato proprio per dare quell’abbrivio in termini di qualità ed esperienza di cui la mediana bianconera aveva tanto bisogno. Da capire, però, se e quanto il “Polpo” possa riuscire a prendersi la squadra sulle spalle. Legato alla Juve da un contratto per altre tre stagioni e mezzo, Pogba vuole imprimere il suo sigillo, aiutando la “Vecchia Signora” a barcamenarsi nel mare in tempesta che sta attraversando. Se non dovesse riuscirsi, è chiaro che un addio non sarebbe affatto da escludere.

Calciomercato Juventus, Pogba-Verratti: suggestiva idea di scambio

Ciò che lancia la “Gazzetta dello Sport” è una provocazione. C’è un altro scontento di lusso che sta facendo fatica ad esprimere le sue qualità. Stiamo parlando di quel Marco Verratti tanto bersagliato dai tifosi del Psg negli ultimi giorni. I tifosi parigini non hanno perdonato al proprio play-maker l’errore costato caro in Champions League contro il Bayern Monaco ed hanno cominciato a criticarlo in maniera importante sui social. Legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2026, non è escluso che alla fine il Psg decida di metterlo alla porta soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante.

E chissà che l’insofferenza manifestata da Pogba e Verratti non possa spingere Juventus e Psg a sedersi al tavolo delle trattative per impostare uno scambio. Ipotesi che potrebbe prendere quota soprattutto se Zidane, grande estimatore di Pogba, dovesse alla fine diventare il nuovo allenatore del Psg. I transalpini da tempo corteggiano l’ex mezzala dello United e con Zizou avrebbero le carte giuste per convincere Pogba. Del resto Verratti è stato seguito con insistenza dalla Juve dopo una stagione da urlo con Zeman al Pescara, prima che il blitz del Psg facesse saltare il banco. Chiaramente al momento si tratta di una mera suggestione. Pogba vuole giocarsi le sue chances alla Juventus e convincere tutti della bontà della scelta fatta dai bianconeri. Tuttavia, una porticina a questa folle idea di scambio non può non essere lasciata aperta…