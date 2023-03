PAGELLE E TABELLINO ROMA-SASSUOLO: Matic-Kumbulla affondano, Laurienté una furia

Pagelle e tabellino di Roma-Sassuolo, match valido per la 27esima giornata di Serie A TIM 2022/23

ROMA

Rui Patricio 6: primi minuti da incubo, ne prende due in 5 minuti provando a opporsi come può ma i suoi compagni dormono. Fa una gran parata nell’occasione del rigore, uscendo alla disperata su Berardi. Poi un’altra buona parata. Sui gol non può nulla.

Kumbulla 4: poco presente sul secondo gol, non ha colpe specifiche ma poteva fare senza dubbio di più. Poi cala alla distanza e alla fine perde la testa. Il calcio a Berardi è senza giustificazioni, a prescindere dalla provocazione (netta) del 10 neroverde.

Smalling 6,5: mura Frattesi sul primo gol, va avanti e indietro ma non riceve manforte dai compagni che restano a guardare il Sassuolo. Il resto del match ha un copione molto simile. Continua a rimpallare qualsiasi cosa.

Ibanez 4,5: si perde completamente Lauriente nel primo gol, addormentandosi di colpo. Anche sul raddoppio non proprio irresistibile. Poco preciso anche successivamente col pallone. Distratto e del tutto fuori fase.

Zalewski 6: non benissimo sul secondo gol di Lauriente, ma è bravo a restare acceso e in partita, poi senza dubbio anche fortunato sul gol. Per lui è (finalmente) il primo con questa maglia. Tiene i nervi saldi. Per poco non trova pure il secondo. Dal 78′ Volpato sv

Bove 5,5: non riesce ad arpionare il passaggio fuori misura di El Shaarawy, è quello che fa partire l’azione del primo gol del Sassuolo. Per il resto prestazione di buona personalità e garra, ma soffre parecchio anche lui. Esce all’intervallo. Dal 46′ Dybala 6,5: dà subito la carica. Perché? Perché è Dybala, semplicemente. Un peccato che una meraviglia come la sua non abbia lo stesso valore e peso perché arrivata in una brutta sconfitta.

Matic 5: una battuta d’arresto gli si può concedere visto che ha tenuto in piedi la Roma in maniera pazzesca, anche se lui all’inizio un po’ se ne approfitta. Due errori in entrambi i gol del Sassuolo abbastanza evidenti. Evidentemente stanco. Rischia tantissimo sul giallo, quando va faccia a faccia con l’arbitro. Dal 55′ Camara 6: entra con un ottimo atteggiamento, come gli capita sempre anche qualche mese fa prima che Mourinho lo facesse sparire dai radar. Magari poteva essere utile anche in altre partite.

Wijnaldum 5: poco in partita, non riesce a trovare né lo spunto per far male in area né la precisione in ripiegamento dove è spesso in ritardo. Gravissimo l’errore in area sull’azione del rigore per il Sassuolo. Il gol, bello per carità, sposta poco.

Spinazzola 6: dietro soffre parecchio Berardi, che a volte quasi lo scherza. In avanti è forse l’unico ad accendersi e puntare l’uomo, ma è poco preciso. Ha pure una bella occasione di testa. Dal 46′ Karsdorp 5,5: soffre comunque parecchio la velocità degli avversari.

El Shaarawy 5: primo tempo pessimo. Sbaglia il passaggio per Bove concedendo l’azione del primo gol al Sassuolo. Qualche sgasata degna di nota, ma pure parecchi errori di impostazione.

Abraham 5,5: lotta come può, va a cercarsi il pallone in qualsiasi zona, fa sponde e si inserisce per fare da perno. Sacrificio e volontà. Non può fare molto di più. Dal 78′ Majchrzak sv

Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti) 5: i primi due gol del Sassuolo sono a dir poco gravi, per gli errori singoli ma soprattutto per un atteggiamento passivo all’inverosimile. Squadra spezzata, ogni pallone perso diventa un’arma letale senza un briciolo di copertura. Poi la follia di Kumbulla atterra definitivamente la Roma. Lo stop è brutto, ok la stanchezza ma il ko dell’Inter e lo stop della Lazio andavano sfruttati. E ora Real e Lazio diventano obbligatorie da vincere. Di questa serata va tenuta comunque la reazione, perché anche sotto di due la Roma non ha mai mollato ed è rimasta in partita. Mai scontato.