Juventus, altro che Verratti: deciso lo scambio con Pogba

Il centrocampista francese non è stato convocato per il match contro la Sampdoria per un problema muscolare

Peggio di così non poteva proprio andare la stagione di Paul Pogba alla Juventus. Tornato la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Manchester United, sino a questo momento il centrocampista francese ha disputato solamente 35 minuti in campo spalmati su due presenze.

In seguito alla mancata convocazione per la gara di Europa League vinta dai bianconeri sul Friburgo lo scorso giovedì a causa di motivi disciplinari (il francese era arrivato in ritardo alla cena di squadra nel ritiro pre-partita), poche ore fa è stato annunciato da parte del club che il centrocampista non sarà presente nemmeno questa sera nel posticipo con la Sampdoria. Il calciatore è rimasto fuori dalla lista di Allegri per un nuovo fastidio muscolare percepito nella rifinitura di questa mattina.

Un calvario che sembra non finire per Pogba, fuori per quasi tutta la stagione per l’infortunio al ginocchio che aveva evidenziato durante il pre-campionato della scorsa estate. Un accumularsi di problemi che potrebbe anche condizionare il futuro del francese a Torino. Non è escluso, infatti, che la Juve decida di trovare altre soluzioni in uscita qualora da qui a fine campionato la situazione non dovesse migliorare.

Calciomercato Juve, deciso lo scambio tra Camavinga e Pogba

Alla luce del nuovo stop per ragioni fisiche di Pogba, nel sondaggio di questa mattina è stato chiesto agli utenti di Calciomercato.it di individuare un possibile scambio per la prossima estate.

Il profilo più votato al posto del francese in maglia bianconera è stato quello di Eduardo Camavinga, in cima alle preferenze con il 56,8%. Il connazionale di Pogba non è particolarmente soddisfatto del minutaggio che gli è stato riservato in questa stagione, spesso peraltro fuori posizione rispetto alle sue caratteristiche.

Il secondo scambio più votato dai nostri utenti su Twitter con il 25,9% è stato quello tra Pogba e Kessie, altro calciatore destinato a far discutere nella prossima finestra di mercato. Infine, un pari merito all’8,6% tra Pogba-Mount e Pogba-Thomas Partey.