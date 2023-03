Clamoroso Pogba, salta anche Juve-Samp: svelato il motivo

Paul Pogba salta anche Juventus-Sampdoria: ecco la lista dei convocati di Massimiliano Allegri

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di questa sera contro la Sampdoria.

A sorpresa, è ancora assente Paul Pogba. Come comunicato dal club bianconero, il centrocampista francese non fa parte dei convocati a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina. Out anche Chiesa, Di Maria e Alex Sandro oltre ai lungodegenti Milik e Kaio Jorge e allo squalificato Kean. In attacco, oltre a Dusan Vlahovic, Allegri avrà a disposizione solo i due Next Gen Soule e Iling-Junior. Di seguito la lista completa.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Compagnon.

Attaccanti: Vlahovic, Soule, Iling-Junior.