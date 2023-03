Inzaghi resta, un interista se ne va: lo scambio spiazza Mourinho e Juve

L’Inter pensa allo scambio in Serie A per non perdere l’investimento fatto: lo scambio spiazza anche Mourinho

E’ stato uno degli investimenti più onerosi dell’estate nerazzurra. L’Inter ha puntato molto su di lui, dando fiducia ad un ragazzo che in carriera aveva fatto soltanto una ventina di apparizioni in Serie A.

Kristjan Asllani, 21 anni, è arrivato a Milano proveniente dall’Empoli con un carico di speranze. Per lui c’era il ruolo di vice-Brozovic, in modo da farlo entrare nei meccanismi di una big come l’Inter senza avvertirne troppo la pressione. Il campo però ha detto tutt’altro, visto che Inzaghi lo ha impiegato con il contagocce e, quando il croato è mancato, si è inventato Calhanoglu davanti alla difesa. Il turco ha risposto bene e per Asllani si sono ridotti ulteriormente gli spazi.

Ecco perché in estate qualche riflessione sul suo futuro dovrà essere fatta. L’Inter continua a credere nel centrocampista albanese che per crescere però ha bisogno di avere minuti in campo. Allora l’idea di una cessione, anche a titolo definitivo, potrebbe essere presa in considerazione, soprattutto se dovessero restare sia Inzaghi che Brozovic. Una sua cessione potrebbe portare a raggiungere un duplice obiettivo: non disperdere l’investimento fatto (complessivamente 16 milioni di euro) e arrivare ad uno dei profili che più interessano per la mediana.

Calciomercato Inter, scambio con Asllani: così arriva Frattesi

L’idea che si legge su ‘Interlive.it’, è quella di utilizzare Asllani come pedina di scambio per arrivare a Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei pezzi pregiati della formazione di Dionisi.

La Roma ha provato a prenderlo anche nel mese di gennaio, senza però riuscire a superare la resistenza neroverde, e anche la Juventus lo ha messo nel mirino. In estate la caccia al 23enne romano, già sei gol in stagione, si riaprirà e potrebbe vedere anche l’Inter protagonista. Con Asllani come pedina di scambio per arrivare a sbaragliare la concorrenza e mettere le mani su Frattesi, riducendo anche l’esborso economico. L’idea è lanciata: l’estate dirà se diventerà una vera e propria trattativa.