Il Milan ha avuto la stessa idea dell’Inter: l’ex Juve per la difesa

Il Milan dovrà intervenire in difesa sul mercato e può pensare all’ex Juventus nel mirino anche dell’Inter: possibile un derby estivo

Il Milan che vola ai quarti di finale di Champions League superando il Tottenham di Conte ha trovato nuove certezze grazie anche al cambio di impostazione tattica. Pioli andava cercando una novità che consentisse ai calciatori di riprendere il cammino interrotto in un gennaio da dimenticare e l’ha trovata passando ad una difesa a tre.

Una scelta che ha funzionato, grazie all’adattabilità dei difensori a disposizione del tecnico dei rossoneri, ma che significa anche avere un maggior numero di centrali in rosa. Ecco perché in estate, dovesse essere confermata la nuova impostazione tattica, Maldini e Massara dovranno intervenire nel reparto arretrato e farlo con un centrale di livello, magari già abituato a giocare a tre. Il profilo buono potrebbe arrivare dalla Serie A ed essere stato anche un obiettivo dell’Inter in passato. In particolare, l’identikit perfetto è quello di un ex Juventus che ha voglia di provare una nuova avventura.

Calciomercato Milan, sfida alla Juve per Demiral

Il profilo è quello di Demiral, attualmente in forza all’Atalanta. Già a gennaio, come raccontato da Calciomercato.it, il turco era stato nel mirino dell’Inter che ha provato a prenderlo per dare il via libera alla partenza anticipata di Skriniar.

Un assalto fallito che potrebbe tornare d’attualità però in estate, visto che la formazione nerazzurra rischia di perdere anche de Vrij, un altro calciatore in scadenza di contratto. Inter, ma non solo. Il nome di Demiral, che gradirebbe cambiare squadra nel prossimo mercato, sembrerebbe essere l’ideale anche per la retroguardia a tre del Milan. I rossoneri a giugno potrebbero valutare una proposta all’Atalanta per il centrale turco, ex Juventus.

Il 25enne, contratto in scadenza nel 2025, non è una delle prime scelte di Gasperini e il suo futuro potrebbe essere lontano da Bergamo. Ci pensa l’Inter, ma non solo: anche il Milan può provare a strapparlo alla società orobica e regalarlo a Pioli per la prossima stagione. Un rinforzo che consentirebbe all’allenatore del Milan di disporre di un’alternativa importante per la propria difesa.