HIGHLIGHTS | Singo-Sanabria a Lecce: il Toro scavalca la Juve e torna settimo

Il Torino vince a Lecce e si riporta al settimo posto in classifica in attesa di Juventus-Sampdoria. Colpo esterno dei granata di Juric

Il lunch match della 26esima giornata di Serie A se lo aggiudica il Torino di Juric. I granata si sono imposti per 2-0 sul campo del Lecce.

Decisivo l’uno-due firmato da Singo e Sanabria nel giro di tre minuti, al 20′ ed al 23′ del primo tempo: l’esterno sblocca il match sugli sviluppi di un calcio di punizione ben calciato da Miranchuk, tre minuti più tardi arriva il raddoppio Sanabria, che sfrutta la bellissima azione personale di Radojinc. I padroni di casa non sono mai riusciti a reagire e a rimettersi in partita dopo il doppio colpo da KO dei granata. Il match è invece diventato falloso e piuttosto nervoso, in particolare a fine primo tempo col parapiglia tra le due squadre e le espulsioni di Juric e Baroni. Il Lecce incassa così il terzo ko consecutivo, mentre il Toro si riporta al settimo posto scavalcando Juve e Bologna, in attesa del posticipo dei bianconeri impegnati questa sera contro la Sampdoria.

LECCE-TORINO 0-2: 20′ Singo, 23′ Sanabria

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 68 punti; Inter 50; Lazio 49; Roma* e Milan* 47; Atalanta 42; Torino 37; Bologna 36; Juventus*,** e Udinese 35; Monza* 32; Fiorentina* 31; Sassuolo* 30; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana* 25; Spezia 24; Verona* 18; Cremonese* e Sampdoria* 12.

* una partita in meno

** 15 punti di penalizzazione