Alta tensione tra campo e panchina, scattano anche due rossi

Tensione tra campo e panchina a seguito di un contrasto, scattano anche due cartellini rossi in Lecce-Torino

Un primo tempo ad alta tensione quello giocato al Via del Mare tra Lecce e Torino. I due club non hanno risparmiato contrasti e interventi decisi, tanto è vero che sono stati ben sei i cartellini gialli estratti dall’arbitro Sacchi.

Tre di questi sono stati dati a Strefezza, Ilic e Milinkovic-Savic a seguito di un momento di grande tensione attorno alla mezz’ora. Sul punteggio di 0-2 per gli ospiti, il brasiliano e il centrocampista serbo sono stati protagonisti di un contrasto e da qui è nato un parapiglia che ha portato anche all’ingresso in campo di diversi componenti delle due panchine. Alla fine, a farne le spese, sono stati i due giocatori e il portiere granata, ammoniti per l’occasione, ma soprattutto due componenti delle panchine. Sacchi ha infatti estratto un rosso per il ds dei salentini Trinchera e il fisioterapista del Torino.