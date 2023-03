HIGHLIGHTS | La Fiorentina non perdona la Cremonese, parità tra Verona e Monza

Terza vittoria di fila per la Fiorentina in campionato che stende la Cremonese, non vanno oltre il pareggio Verona e Monza

Si sta per delineare il quadro completo dei match della 26esima giornata di Serie A. In attesa delle ultime tre gare in programma tra stasera e domani, si sono chiuse le due sfide del pomeriggio che hanno decretato il terzo successo di fila in campionato della Fiorentina che non ha lasciato scampo alla Cremonese e il pareggio tra Verona e Monza.

Iniziando dalla gara di Cremona, il pomeriggio per i viola si è aperto nel migliore dei modi con la rete mancina di Mandragora che nel primo tempo, su un rimpallo favorevole in area avversaria, ha battuto a rete Carnesecchi. Ad allungare il risultato ci ha poi pensato Cabral al termine di un’azione fulminante della Fiorentina: su assist di uno scatenato Mandragora, il centravanti brasiliano ad inizio ripresa si è trovato indisturbato ad insaccare a porta praticamente sguarnita.

Passando al match del Bentegodi, invece, è successo tutto nella ripresa. Dopo un primo tempo quasi soporifero, a risvegliare l’entusiasmo dei tifosi allo stadio ci ha pensato Simone Verdi. L’esterno del Verona, che non segnava dallo scorso 13 novembre, ha sorpreso Di Gregorio con una conclusione potente e ravvicinata.

Neanche il tempo di esultare che quattro minuti più tardi ci ha pensato Stefano Sensi a pareggiare i conti su assist di Carlos Augusto, per la terza marcatura personale in questa stagione. Monza che per pochi secondi aveva anche trovato il gol della definitiva rimonta con l’ex Caprari: rete successivamente annullata per posizione irregolare di Petagna nella stessa azione.

Cremonese-Fiorentina 0-2 e Verona-Monza 1-1, marcatori e classifica aggiornata

Per quanto riguarda la classifica, prosegue la rimonta verso l’alto della Fiorentina che si avvicina pericolosamente a Juve e Udinese, staccando il Monza. Verona che perde punti sullo Spezia, mentre la Cremonese non si schioda dall’ultimo posto con la Samp.

CREMONESE-FIORENTINA 0-2: 27′ Mandragora, 50′ Cabral

VERONA-MONZA 1-1: 51′ Verdi, 55′ Sensi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 68 punti; Inter 50; Lazio 49; Roma* e Milan* 47; Atalanta 42; Torino 37; Bologna 36; Juventus*,** e Udinese 35; Fiorentina 34; Monza 33; Sassuolo* 30; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana* 25; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e Sampdoria* 12.

* una partita in meno

** 15 punti di penalizzazione