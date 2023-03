HIGHLIGHTS | Dybala non basta, Laurientie e Kumbulla affossano la Roma

Il Sassuolo espugna l’Olimpico, battendo la Roma in un match ricco di emozioni: 4-3 il risultato finale

Vince il Sassuolo sul campo della Roma e complica la marcia Champions della squadra di Mourinho. Sette gol, una traversa, un’espulsione per un match ricco di emozioni. Ha la meglio la squadra di Dionisi con il 4-3 finale che schianta una Roma che si è complicata la vita da sola.

Pronti via e nel giro di cinque minuti Laurientie batte due volte Rui Patricio: una rete al 13′, un’altra al 18′ per il 2-0 che sembra indirizzare il match verso l’Emilia Romagna. I giallorossi provano a riordinare le idee e trovano la rete che riapre il match con Zalewski. E’ il momento migliore della squadra di casa ma sul finire del primo tempo arriva l’episodio che decide la partita: Kumbulla scalcia Berardi, l’arbitro richiamato alla Var dà rigore ed espulsione. Il capitano neroverde trasforma e al riposo si va sul 3-1 per il Sassuolo.

Roma-Sassuolo 3-4: marcatori, classifica e highlights

Nonostante l’inferiorità numerica, la Roma prova a restare dentro il match e ci riesce con Paulo Dybala, entrato ad inizio ripresa. La Joya sigla con una bella conclusione da fuori il 2-3 e i giallorossi vanno a caccia del pareggio.

Il Sassuolo però fa buona guardia e trova il gol della sicurezza con Pinamonti in contropiede. Dybala è l’ultimo ad arrendersi e prova a riaprirla con un pallonetto che trova Consigli attento. In pieno recupero arriva il gol di Wijnaldum. Finisce 3-4 ed ora il Milan potrebbe approfittarne per mettere i giallorossi fuori dalla zona Champions.

ROMA-SASSUOLO 3-4: 13′ e 18′ Laurientie (S), 26′ Zalewski (R), 45′ + 4′ Berardi rig. (S), 50′ Dybala (R), 75′ Pinamonti (S), 95′ Wijnaldum (R)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 68 punti; Inter 50; Lazio 49; Roma e Milan* 47; Atalanta 42; Torino 37; Bologna 36; Juventus*,** e Udinese 35; Fiorentina 34; Monza e Sassuolo 33; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana* 25; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e Sampdoria* 12.

*una partita in meno

**15 punti di penalizzazione

