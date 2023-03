DIRETTA Serie A, Lecce-Torino: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lecce-Torino, lunch match della ventiseiesima giornata di Serie A

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, ad aprire le danze domenicali della ventiseiesima giornata di Serie A ci penseranno Lecce e Torino. A partire dalle 12.30 allo stadi “via del Mare”, si affronteranno due squadre a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi.

Tornato alla vittoria lunedì sera contro il Bologna, l’undici allenato da Ivan Juric in caso di successo si porterebbe momentaneamente al settimo posto in classifica, scavalcando anche la Juventus, in campo alle 20.45 contro la Sampdoria. Dopo aver bloccato due big come Roma e Atalanta, i salentini sono invece reduci da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Inter. Di fronte al proprio pubblico, la squadra allenata da Marco Baroni rispetto alla trasferta di San Siro recupera Federico Baschirotto, rientrato dalla squalifica.

L’ultimo confronto in Puglia in Serie A risale al febbraio 2020, quando i giallorossi si imposero con un roboante 4-0. L’ultimo successo in trasferta dei granata risale, invece, all’aprile del 1994. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita.

Formazioni ufficiali Lecce-Torino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Joan González; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 68 punti; Inter* 50; Lazio* 49; Roma e Milan 47; Atalanta* 42; Bologna* 36; Juventus** e Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli* 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione