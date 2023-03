Paredes e Rabiot ai saluti: la Juve si rinnova in Serie A

In estate la Juventus si appresta a salutare Rabiot e Paredes: gli eredi per il centrocampo di Allegri sono in Serie A

La lunga e complessa stagione della ‘Vecchia Signora’ prosegue, alla ricerca di un riscatto europeo in attesa di novità dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il futuro della Juventus, però, presenta tante incognite e molti dubbi: tra questi, spicca Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese è uno dei pilastri di Massimiliano Allegri, una delle poche certezze di questa stagione, ma il suo contratto è in scadenza al prossimo 30 giugno e il rinnovo appare molto complicato. In questo momento, l’addio appare lo scenario più complicato, con la Premier League pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Quello di Rabiot, poi, non sarà l’unico addio nel centrocampo bianconero: anche Leandro Paredes non verrà riscattato e lascerà la Juventus. La rivoluzione per la mediana bianconera verrà fatta in Serie A.

La Juve cambia il centrocampo in estate: Hjulmand e Frattesi tra gli obiettivi

Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ viene fatto il punto sul centrocampo della Juventus, che in estate subirà una vera e propria rivoluzione. Tra i profili più graditi dalla dirigenza bianconera ci sono quelli di Hjulmand e di Frattesi.

Il regista del Lecce è una delle rivelazioni del campionato e uno dei segreti dietro agli ottimi risultati del club salentino. Ai microfoni di Calciomercato.it, Pantaleo Corvino ha rivelato che diverse società hanno già chiesto informazioni sul danese e tra questi potrebbe esserci la Juventus. Morten Hjulmand in estate potrebbe lasciare il Salento per un’offerta vicina ai 15/20 milioni di euro e potrebbe essere lui il profilo giusto per la regia della Juve.

L’altro obiettivo, come detto, è Davide Frattesi. Nella giornata di oggi ne ha parlato Giovanni Carnevali, che ha ammesso come la Roma non abbia ancora mollato la presa sul giocatore. Per riuscire a strapparlo ai giallorossi, alla Juve servirebbe un’offerta che si aggira tra i 35/40 milioni di euro: l’inserimento di qualche giovane di prospettiva, in questo senso, potrebbe essere di grande aiuto. Insomma, il club piemontese guarda alla Serie A per riuscire a rinnovare il proprio centrocampo.