“Troveremo la soluzione migliore”: Carnevali saluta Frattesi

Carnevali torna a parlare di uno dei gioielli più preziosi in casa Sassuolo, inseguito da diversi club di Serie A: “Troveremo la soluzione”

Il Sassuolo negli ultimi anni è diventata una bottega di pregio, in cui bravissimi artigiani danno forma a gioielli che poi vanno ad impreziosire i migliori club europei. Dopo Scamacca, Raspadori e Traore, il prossimo a muoversi sembra proprio essere Davide Frattesi.

Ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, Giovanni Carnevali ha parlato delle prospettive del centrocampista neroverde e della filosofia del club emiliano. “Io penso che il Sassuolo debba essere visto come un trampolino di lancio per approdare in un grande club”. Oltre ai giocatori, negli ultimi anni il Sassuolo ha lanciato anche molti allenatori e l’ad neroverde lo ha voluto sottolineare. “A Londra è stata l’occasione per pranzare con De Zerbi, uno dei tanti allenatori lanciati da noi, come Allegri, Pioli e Di Francesco“. La parte più importante dell’intervista, però, ha coinvolto Davide Frattesi ed il suo possibile addio in estate.

Carnevali pronto a salutare Frattesi: “Bisogna trovare un accordo che vada bene a tutti”

Domani andrà in scena la sfida tra Roma e Sassuolo, una partita che non sarà mai come le altre per Davide Frattesi. Il centrocampista ha un passato in giallorosso, ma è soprattutto il futuro a poter essere ancora legato al club capitolino.

Carnevali sul possibile approdo del proprio gioiellino a Roma ha dichiarato: “Bisogna trovare un accordo che vada bene a tutte le parti in causa, compreso il giocatore. Troveremo la soluzione migliore. Al di là della parte economica, cercheremo il modo per accontentare il giocatore”. Una delle soluzioni potrebbe essere legata all’inserimento di qualche giovane da parte dei giallorossi. “La Roma ha molti giovani di prospettiva e noi siamo interessati”.

L’ad del Sassuolo, poi, ha anche avvisato il club capitolino: “Non so se sono ancora interessati, ma sono convinto che a giugno non mancheranno le offerte”. Nonostante le tante squadre interessate e la valutazione importante del giocatore, il mantra di Carnevali resta sempre quello e può rassicurare la Roma: “Se ci sono le condizioni giuste si può fare qualsiasi cosa”.