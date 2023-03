PAGELLE e TABELLINO di Bologna-Lazio 0-0: ad Anderson manca il gol, stecca Pedro

Le pagelle di Bologna-Lazio, sfida terminata con il punteggio di 0-0. Male l’attacco biancoceleste. Bocciata anche la difesa felsinea

BOLOGNA (4-2-3-1)

L. Skorupski 6.5: parte male con una papera ma recupera, al 33esimo doppia super parata. Una certezza tra i pali.

S. Posch 6: rischia con un’azione pericolosa al limite dell’area su Zaccagni nel 1º tempo, non fischiata. Occasione gol al 38esimo.

A. Soumaoro 5: giallo per fallo su Zaccagni, imprudente. Meglio nella ripresa.

J. Lucumí 5: una partita nel complesso buona, nessuna chiamata importante.

A. Cambiaso 6: disattenti nei primissimi minuti, riesce però a mantenere la concentrazione. Tanta testa.

N. Moro 5: costretto al giallo. Nel primo tempo più volte richiamato da Motta. Non contento, il ct chiede più velocità nel passare palla. Moro obbedisce ed esegue.

(62’ Pyyhtia: sv)

J. Schouten 5: errore al 23esimo consegna palla alla Lazio e costringe Moro al cartellino, troppa superficialità.

(62’ Medel 5: chiamato a far forza al centrocampo, riesce però ad incidere poco).

M. Aebischer 7: pilastro di questo Bologna, ancora una volta protagonista di diverse giocate. Ottima partita.

(80’ Soriano: sv)

L. Ferguson 6: prima grande occasione della partita, poteva far di più al 28esimo. Alla fine una gara equilibrata.

G. Kyriakopoulos 6: buona prestazione dell’ex Sassuolo. Sotto porta è pericoloso, prima offre assist a Ferguson e poi è protagonista di due occasioni nella ripresa.

(57’ J. Zirkzee 5: entra in gara, ma non è presente. Tanti errori e palle perse)

M. Barrow 6.5: è al servizio della squadra. Costruisce con tanta personalità. Attaccante generoso, toglie una grande opportunità alla Lazio. Manca il gol.

All. T. Motta 6,5: La studia bene: pressa e mette in difficoltà la Lazio. Bologna palleggia e controlla situazione, ottima costruzione di giocate pericolose. Alla fine però il pareggio è il risultato giusto.

LAZIO (4-3-3)

I. Provedel 7: gara più che sufficiente, al 28esimo blocca l’occasione di Ferguson, grande parata poi su Barrow. Pronto e reattivo.

M. Lazzari 5.5: molto presente nel 1º tempo, assente non giustificato, invece, nella ripresa.

N. Casale 6.5: attento e preciso, nessun errore. In pieno controllo delle sue azioni. Buona gara.

A. Romagnoli 6,5: una certezza per la retroguardia biancoceleste. Non perde l’uomo e costringe gli avversari al tiro da fuori area.

E. Hysaj 6: giallo per proteste, chiamato più volte ad intervenire. Non attento.

S. Milinković-Savić 6: fa il suo, prende palla e costruisce. Meglio nel 2º tempo. Nessuna occasione per lui.

M. Vecino 5,5: come regista si trova bene, peccato per il giallo, troppo superficiale. Il centrocampista era diffidato, salterà il derby. Errore.

L. Alberto 6: un avvio di gara complicato. I primi minuti è in confusione. Al 29esimo sembrava costretto al cambio per il colpo subito in testa, ma ci prova comunque. Manca la magia, ma nel complesso una buona prestazione.

(63’ Basic 6: entra benino in gara, da intensità alla Lazio e fa respirare la retroguardia).

Pedro 5,5: poco incisivo, gioca per la squadra e risolve qualche occasione sulla fascia. Poteva far di più.

(80’ Cancellieri: sv)

F. Anderson 6.5: Corre, costruisce e porta palla. Sì conquista la sua titolarità. Peccato per il gol mancante.

M. Zaccagni 6,5: forse il più temuto dagli avversari, giocate eccezionali, palla perfetta a L. Alberto. Peccato per i troppi falli e per il cartellino giallo.

All. M. Sarri 6: è in difficoltà nei primi minuti. Non controlla la partita, poteva costruire di più. Pareggio meritato.

PAGELLA ARBITRO:

F. Maresca 6: partita equilibrata, nessuna occasione da contestare. Stesso metro di giudizio. Qualche cartellino esagerato.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro (62′ Pyythia), Schouten (62′ Medel); Aebischer (80′ Soriano), Fergusonon, Kyriakopoulos (57′ Zirkzee); Barrow. A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Sansone, Arnautovic. All.: Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto (63′ Basic); Pedro (80′ Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Pellegrini, Gila, Fares, Cataldi, Marcos Antonio, Bertini, Cancellieri, Romero. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Fabio Maresca (sez. di Napoli)

Ammoniti: 21′ Hysaj, 26′ Moro, 33′ Ferguson, 45′ Vecino, 75′ Zaccagni

a cura di Flaminia Laurenzi