Pagano la clausola di Dybala: la big è quasi ‘obbligata’

Paulo Dybala ha conquistato la Roma con il suo talento ma ora può andare via: la big è pronta a pagare la clausola

Ha impiegato poco tempo per conquistare Roma. Paulo Dybala è stato il vero colpo da novanta della formazione giallorossa nel mercato estivo e i risultati sono evidenti.

La Joya, al netto di qualche infortunio, ha dimostrato tutto il suo talento con la maglia giallorossa. Gol e giocate per dare testimonianza che puntare su di lui era tutt’altro che una scommessa. I dubbi derivanti dai problemi dell’ultimo periodo alla Juventus sono stati spazzati via da giocate importante e gol decisivi. Dodici le reti in stagioni, accompagnate anche da otto assist e da una ritrovata condizione fisica.

La Roma se lo coccola ma ha anche paura di perderlo. Nel contratto siglato lo scorso anno c’è, infatti, una clausola che consente all’argentino di andare via ad una cifra decisamente bassa per il suo talento. Si parla di dodici milioni di euro per club esteri, con la possibilità però da parte della società giallorossa di cancellarla, alzando l’ingaggio del calciatore. Con cifre del genere, ovvio che le pretendenti non manchino, soprattutto ora che Dybala ha dato prove evidenti della sua ritrovata condizione fisica.

Calciomercato Roma, Barcellona su Dybala

E così, oltre alla solita Premier League, c’è anche un’altra big pronta a pagare la clausola per strappare Dybala alla Roma.

Si tratta – stando a quanto riferisce ‘diariogol.com’ – del Barcellona. La squadra di Xavi ha solo Lewandowski e Dembele come certezze nel reparto avanzato. Gli altri attaccanti presenti in rosa, da Ansu Fati a Raphinha passando per Ferran Torres, sembrano non convincere pienamente ed allora qualcosa sul mercato andrà fatto. Da qui l’idea Dybala che ha un vantaggio non di poco conto: un prezzo già fissato e in linea con le difficoltà economiche che sta vivendo il Barça.

Dodici milioni di euro per un attaccante del livello della Joya sono un vero affare e con il mercato blaugrana reso difficile dalle normative della Liga, ecco che l’ex Juve potrebbe diventare un obiettivo quasi obbligato per Xavi.