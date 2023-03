HIGHLIGHTS | Kvaratskhelia show, Spalletti asfalta la Dea

Il Napoli supera l’Atalanta grazie alle reti di Kvaratskhelia e Rrahmani: gli azzurri continuano a volare

Una pratica archiviata nella ripresa: dopo la sconfitta interna dello scorso fine settimana contro la Lazio, il Napoli supera un’Atalanta coriacea, ma quasi mai pericolosa e si riporta a 18 punti di vantaggio dall’Inter, in attesa proprio della Lazio.

Il primo tempo finisce a reti bianche, con un Napoli che prova, ma fatica a rendersi pericoloso. L’Atalanta crea poco, ma fa girare bene palla e complica non poco le manovre della squadra di Spalletti. Osimhen è ben limitato da Djimsiti, costretto però ad uscire prima della fine della prima frazione per via di un infortunio.

Napoli-Atalanta, highlights e tabellino

Nella ripresa la musica cambia. I padroni di casa sono più aggressivi ed è proprio Osimhen in rovesciata a provare a scaldare le mani a Musso.

Il nigeriano serve poi Kvaratskhelia al 60′. Il georgiano entra in area, mette a sedere due uomini e piazza la palla sotto la traversa cogliendo Musso in contropiede. Gli orobici provano a reagire con Zapata, ma il colpo di testa da calcio d’angolo è centrale. Diversa invece la zuccata di Rrahmani, che finisce all’angolino, con Musso non perfetto. E’ il gol del 2-0 che sancisce la fine della gara, nonostante una bella occasione per Ruggeri ben respinta da Gollini. Il Napoli vola quindi a 68 punti. Si complica invece la corsa Champions dell’Atalanta, che rischia di perdere ulteriore terreno.

Napoli-Atalanta 2-0

Marcatori: Kvaratskhelia 60′, Rrahmani 77′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 68 punti; Inter* 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta* 42; Juventus** Bologna e Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli* 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione