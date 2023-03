Problema fisico e cambio obbligato: Napoli-Atalanta è già finita

Difensore ko allo scadere della prima frazione della sfida di scena al ‘Maradona’ e valevole per la 26esima giornata di Serie A

Tegola per Gasperini allo scadere del primo tempo della sfida con il Napoli di scena ora al ‘Maradona’ e valevole per la 26esima giornata di Serie A. Il tecnico dell’Atalanta ha perso per infortunio uno dei suoi pilastri, vale a dire Djimisti.

Il difensore albanese ha accusato un problema muscolare, per la precisione al flessore sinistro dopo un intervento in scivolata su Osimhen, con l’azione lasciata correre nonostante il nigeriano fosse in evidente fuorigioco. Al posto di Djimsiti è entrato l’ex Juve Demiral.