Giallo pesantissimo: Sarri lo perde per il derby

Brutte notizie per Maurizio Sarri in vista del derby: Matias Vecino salterà la partita con la Roma per l’ammonizione rimediata contro il Bologna

Un giallo pesante, pesantissimo per Matias Vecino: il centrocampista ex Inter è stato ammonito nel primo tempo di Bologna-Lazio. Era diffidato, salterà il derby con la Roma.

Una tegola pesantissima per Maurizio Sarri in vista del derby con la Roma in programma domenica prossima alle 18 allo stadio Olimpico. Per la sfida con la squadra di José Mourinho, il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Matias Vecino.

Il centrocampista uruguaiano, infatti, era diffidato ed è stato ammonito nel finale del primo tempo di Bologna-Lazio. Un’ammonizione evitabile quella rimediata dall’ex Inter, punito per una vistosa spinta ai danni dell’avversario Ferguson.

Lazio, Vecino salta il derby: sarà squalificato

Non una bella notizia per Maurizio Sarri che già per la sfida di Bologna ha dovuto fare a meno dello squalificato Marusic. Occhio anche a Cataldi: è diffidato, un’ammonizione farebbe saltare il derby anche a lui (ma al momento è in panchina).

Squalifiche, ma non solo: in settimana bisognerà valutare anche le condizioni fisiche di Luis Alberto, sostituito al 63′ da Sarri. Lo spagnolo non sarebbe al top, il tecnico spera di poterlo avere al massimo delle sue capacità per la stracittadina.