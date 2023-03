DIRETTA Serie A, Bologna-Lazio | Segui la cronaca LIVE

Si chiude il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il sorprendete Bologna e la Lazio

Dopo Empoli-Udinese e Napoli-Atalanta, la sfida tra il Bologna e la Lazio chiude il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Due squadre che vivono momenti importanti della rispettiva stagione.

I padroni di casa dell’allenatore Thiago Motta, dopo due vittorie consecutive, nel turno precedente sono incappati in una sconfitta per 1-0, gol di Karamoh, contro il Torino di Ivan Juric lontano dalle mura amiche. Complice anche la sconfitta della Juventus di Allegri contro la Roma di Mourinho, i rossoblu sono rimasti, comunque, agganciati al settimo posto in classifica. Di contro, i biancocelesti arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta casalinga in Conference League, nell’andata degli ottavi di finale, contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. In campionato, invece, sono riusciti a battere la capolista Napoli al ‘Maradona’, prima non era mai successo, e a conquistare la terza vittoria consecutiva che li ha lanciati al terzo posto in classifica, a due punti dall’Inter dell’ex Simone Inzaghi e uno sopra i ‘cugini’ della Roma. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-LAZIO

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Sosa, Cambiaso; Medel; Aebischer, Ferguson, Schouten, Barrow; Arnautovic. All. Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: