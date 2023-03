Gasperini lo ha ritrovato: “E’ attaccato alla maglia”. Carezza per Hojlund

L’Atalanta deve inchinarsi alla capolista Napoli nell’anticipo del ‘Maradona’. Le parole a fine partita di Gian Piero Gasperini

Non basta una prova sufficiente all’Atalanta per uscire indenne dal ‘Maradona’ contro la capolista Napoli nell’anticipo di campionato.

Gian Piero Gasperini promuove la prestazione della ‘Dea’ al termine del match perso per 2-0 al cospetto dell’undici di Spalletti: “Abbiamo fatto bene una gara difensiva, sbagliando delle ripartenze pericolose. Queste partite viaggiano sui dettagli e l’errore sul primo gol ha cambiato il destino del match. Sono contento però della parte difensiva, ci sta che il Napoli ci aggredisca, serviva maggiore precisione in uscita. A livello generale è stata una buona prestazione da parte nostra”, ha sottolineato l’allenatore orobico a ‘Danz’. Gasperini prosegue parlando dei singoli: “Zapata mi ha convinto, assolutamente sì. Anche Muriel sta trovando una buona condizione. Ho visto un giocatore attaccato alla maglia, Zapata come altri ha lottato e dato tutto per la squadra. Certi giocatori cardine devono trasmettere il loro Dna a tutto il resto dei compagni“.

Gasperini dopo Napoli-Atalanta: “Lookman è andato oltre le sue possibilità”

Il mister dell’Atalanta parla della stagione fin qui dei nerazzurri: “Ci giocheremo tutte le nostre chance, i bilanci si fanno però solo alla fine. Nelle ultime settimane abbiamo perso dei punti, ma stasera abbiamo giocato con coraggio e dignità di fronte alla migliore squadra del campionato. Nelle ultime dodici partite possiamo fare bene, puntando anche su alcuni uomini importanti che stanno recuperando. Possiamo fare un’ultima parte di campionato soddisfacente”.

Hojlund e Lookman hanno deluso: “Zapata ha fatto una partita migliore, ma questo non vuole dire che non sia contento di Hojlund. E’ giovane ed normale che ogni tanto abbia delle difficoltà. Una partita non cambia il giudizio su di lui e Lookman, che forse nei mesi scorsi è andato anche oltre le sue possibilità”, ha concluso Gasperini.