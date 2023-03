Juve e Milan in seconda fila: scelta la nuova squadra di Spalletti

In queste si sta accendendo l’ipotesi di addio tra Spalletti e il Napoli, con diverse big europee e italiane che monitorano la situazione

Il Napoli viaggia sempre di più a vele spiegate verso lo scudetto. La sconfitta con la Lazio non ha scalfito la sicurezza degli azzurri, che restano a +15 rispetto all’Inter seconda. Dopo la Lazio, quello di domani con l’Atalanta rappresenta comunque un altro banco di prova contro una squadra importante e perfettamente in grado di mettere a segno certi colpacci.

Poi la banda Spalletti dovrà difendere il 2-0 dell’andata contro l’Eintracht per approdare ai quarti di finale di Champions League. E allora si entrerà nella fase bollente della stagione, ma già in questi giorni si ricomincia a parlare di futuro. Inevitabile, visto che molti top club europei sono costretti a fare i propri piani per il prossimo anno. E in alcuni di questi può rientrare proprio Luciano Spalletti: come vi abbiamo raccontato questa mattina in esclusiva su Calciomercato.it, diverse big di Premier League lo hanno messo nel mirino. Chelsea, Newcastle e Tottenham sono tre squadre pronte a cambiare guida tecnica, con l’allenatore di Certaldo entrato nelle loro grazie. Insieme a loro, però, non è da escludere neanche il PSG. In tutto questo De Laurentiis può esercitare il rinnovo automatico per un’altra stagione sul contratto di Spalletti, portando la scadenza dal 2023 al 2024. Ma senza fiducia e collaborazione reciproca sarebbe difficile pensare di stare ancora insieme.

Napoli, Spalletti addio: scelto il PSG

Intanto sul nostro profilo Twitter ufficiale, abbiamo chiesto ai nostri followers dove vedrebbero meglio Luciano Spalletti.

Quattro le opzioni: Juventus, Tottenham, Milan e PSG. Tutte squadre che potrebbero decidere di dare una svolta in panchina. Una corsa serrata, che alla fine ha visto trionfare a sorpresa i parigini, al posto quindi di Galtier, col 31,6% delle preferenze. A seguire il Milan, che rappresenta una pista mai dimenticata e pronta a risorgere, con il 26,8%. In terza posizione la Juventus con il 22,8% e infine il Tottenham col 19%, in sostituzione di Antonio Conte. Anche il manager salentino, fresco di eliminazione Champions, proprio con i rossoneri, è in scadenza e le ultime impressioni – vedi anche le parole di Richarlison – sembrano andare in un’unica direzione. Quella dell’addio.