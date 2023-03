Inzaghi scatena il caos, addio all’Inter già scritto: “Non ci sono scuse”

Spezia-Inter, la decisione di Simone Inzaghi accende il clima a pochi minuti dal fischio d’inizio. Tifosi scatenati sui social.

A pochi giorni dalla sfida contro il Porto, per l’Inter di Simone Inzaghi la gara in casa dello Spezia si carica di un peso specifico non indifferente. Dopo il successo maturato in casa del Lecce, infatti, i nerazzurri sono a caccia di un successo con il quale lancerebbero un segnale importante alle dirette concorrenti.

Inzaghi si aspetta una prova convincente dai suoi ragazzi. Trovare i tre punti su un campo difficile rappresenterebbe uno step di crescita importante per i meneghini. Tuttavia le scelte di formazione di Inzaghi hanno alimentato i primi dissapori tra i tifosi. I supporters nerazzurri, infatti, non hanno affatto digerito la decisione del tecnico dell’Inter di affidarsi ad Handanovic dal primo minuto. Una scelta fatta verosimilmente per preservare Onana in vista della gara di Champions con il Porto che, però, ha scatenato il malcontento dei tifosi.

Spezia-Inter, Handanovic al posto di Onana: social in fermento, bufera Inzaghi

Handanovic in questa stagione non si è reso protagonista di prestazioni esaltanti. Quando chiamato in causa, talvolta ha commesso degli errori costati cari. Anche questo spiega il motivo per il quale la decisione di Inzaghi abbia letteralmente alimentato il dissenso di una parte consistente della propria tifoseria. Ecco una rapida carrellata di commenti:

C’è ancora gente che difende Simone Inzaghi — jomma 📝 (@jommas82) March 10, 2023

Non ci sono scuse. Handanovic titolare significa che #Inzaghi se ne deve andare a fine stagione. #InzaghiOut https://t.co/2qY0Uh8vfJ — Davide (@claridavide) March 10, 2023

La colpa è di uno solo, INZAGHI!! — PIZZI (SUNINGOUTER) (@cavzwoos) March 10, 2023

Ancora Handanovic. Inzaghi spero che sia il tuo ultimo anno. Basta! — Fede. (@LarosaFerdy) March 10, 2023

Perché deve raggiungere i bonus presenza. Questo è Inzaghi, succube dello spogliatoio. — fabio gabbiani 🇮🇹 (@fabgab65) March 10, 2023

Inzaghi allenatore limitato ed inadeguato — Marco (@Marco36799202) March 10, 2023

Inzaghi continua con scelte folli come Handanovic titolare, con l’Udinese un tiro è un gol, inizio campionato ogni tiro un gol, media punti tra #Handanovic e #Onana, senza gara, lui fa turnover, da ricovero coatto. #SpeziaInter — Marco Gaddi (@GaddiMarco) March 10, 2023

Puo essere.. pero spiegami come sta gestendo la situazione dzeko, alla sostituzione in champions si e incazzato, fatto la scenata, con il lecce 93 minuti in campo, mai successo.. gli doveva dare il contentino come martedi a oporto.. qua comandano tutti tranne inzaghi.. — matteom (@ilBitz) March 10, 2023