DIRETTA Serie A, Spezia-Inter | Le formazioni ufficiali LIVE

La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì tra lo Spezia e l’Inter

In vista del ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Porto, gara decisa all’andata da una rete di Romelu Lukaku a quattro minuti dal novantesimo, l’Inter anticipa al venerdì la gara, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, contro lo Spezia.

I padroni di casa, guidati in panchina da Leonardo Semplici, hanno necessariamente bisogno di punti per allontanarsi dal terzultimo posto in classifica, attualmente occupato dal Verona del duo Zaffaroni–Bocchetti. E proprio con i gialloblu, nell’ultimo turno di campionato, i liguri hanno pareggiato tra le mura amiche. Di contro, i nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano all’appuntamento dopo la vittoria interna ottenuta contro il Lecce di Marco Baroni: 2-0 il risultato finale, gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Con i tre punti, la squadra meneghina ha riconquistato il secondo posto in solitaria in classifica alle spalle della capolista Napoli di Luciano Spalletti, anche se a distanza siderale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-INTER

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Ampadu, Nikolaou; Amian, Zurkowski, Bourabia, Agudelo, Gyasi; Nzola, Shomurodov. All. Semplici

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 65 punti; Inter 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus* e Bologna 35; Torino 34; Udinese e Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia 21; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*15 punti di penalizzazione