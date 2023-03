Di Maria, Chiesa e Alex Sandro: il comunicato UFFICIALE della Juve

Le ultimissime sui tre calciatori di Massimiliano Allegri, dopo gli stop durante il match contro il Friburgo di ieri sera

C’era attesa per conoscere le condizioni di tre dei giocatori più importanti della rosa a disposizione Massimiliano Allegri, usciti malconci dal match di ieri sera contro il Friburgo, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore, sia Federico Chiesa, che Angel Di Maria ed Alex Sandro si sono recati al J|Medical per svolgere gli esami del caso, dopo gli infortuni di ieri sera, in Europa League.

Per quanto riguarda l’italiano e l’argentino, gli accertamenti diagnostici, ai quali si sono sottoposti, hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno.

Anche Alex Sandro è stato sottoposto agli esami del caso, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le nazionali.

Juventus, tre stop e big match a rischio: il punto

Non arrivano, dunque, buone notizie per la Juventus, che perde certamente il terzino brasiliano per la partita di domenica sera contro la Sampdoria e soprattutto per la sfida prestigiosa contro l’Inter, in programma il 19 marzo, oltre chiaramente per il ritorno di Europa League, in Germania, contro il Friburgo.

Allegri perde dunque Alex Sandro ma si augura di poter riavere prima della sosta, in programma dopo Inter-Juventus, sia Chiesa che Di Maria. Al momento, però, non ci sono certezze in merito ai loro tempi di recupero.. Verosimilmente l’argentino e l’italiano dovrebbero usufruire di un turno di riposo contro la Samp per poi esserci nelle due gare successive. Il tecnico livornese e tutto il mondo bianconero incrociano le dita.