Il J-Medical si riempie: controlli per Alex Sandro, Di Maria e Chiesa

Controlli a J-Medical per i calciatori usciti malconci dopo Juventus-Friburgo: esami per Alex Sandro, Di Maria e Federico Chiesa

Giornata di esami per i calciatori bianconeri usciti con problemi fisici da Juve-Friburgo.

Questa mattina il primo a recarsi al J-Medical è stato Alex Sandro. Il difensore brasiliano, recuperato in extremis, ha dovuto lasciare il campo dopo solo 23 minuti. Stavolta il problema muscolare sembra più serio e, in attesa di comunicazioni ufficiali, la sensazione è che possa saltare diverse partite. L’ex Porto salterà sicuramente la Sampdoria ed è a forte rischio per Friburgo ed Inter, potrebbe rivedersi in campo solo dopo la sosta.

Al centro medico bianconero anche Di Maria: il ‘Fideo’ ha accusato crampi nel finale di partita, era un po’ affaticato e si sottoporrà ai controlli per chiarire la situazione. In ogni caso, l’argentino potrebbe restare a riposo contro la Sampdoria in vista di Friburgo e Inter. L’ultimo a recarsi al J-Medical è stato Federico Chiesa: i maggiori interrogativi sono sulle sue condizioni. La Juventus e i tifosi attendono con ansia il responso degli esami.