Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 26esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 26esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Andate in archivio le coppe europee, torna la Serie A con la ventiseiesima giornata. Una giornata che avrà inizio stasera con l’Inter che fa visita allo Spezia e che si concluderà lunedì alle 20.45 con Milan-Salernitana.

Ormai i fantallenatori hanno imparato a gestire il turno spalmato in quattro giorni. Le attenzioni nel weekend saranno puntate anche su Napoli-Atalanta (sabato ore 18.00), Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00 ) e Juve-Samp (domenica ore 20.45).

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della 26esima giornata di Serie A

SPEZIA-INTER venerdì ore 20:45

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Zurkowski, Shomurodov, Gyasi; Nzola.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.

TOP: Lukaku, tocca a te! Gosens e Nzola sono caldi!

FLOP: Caldara da escludere

RISCHIATUTTO: Zurkowski per sorprendervi

EMPOLI-UDINESE sabato ore 15:00

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.

TOP: Caputo e Udogie da rilanciare! Ci piacciono Parisi e Lovric

FLOP: Success si può tenere fuori

RISCHIATUTTO: Bijol può metterci la testa!

NAPOLI-ATALANTA sabato ore 18:00

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Højlund.

TOP: Osimhen non fallisce due volte! Sì a Kvaratskhelia e Lookman

FLOP: Palomino è destinato ad andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: non dimenticatevi di Simeone

BOLOGNA-LAZIO sabato ore 20:45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Soriano; Arnautovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

TOP: finalmente Arnautovic! Bene Zaccagni e Luis Alberto

FLOP: Moro ci convince poco

RISCHIATUTTO: Posch può tornare in bonus

LECCE-TORINO domenica ore 12:30

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Aina; Karamoh, Miranchuk; Sanabria.

TOP: Strefezza e Miranchuk per bonus a centrocampo!

FLOP: Linetty rischia il malus

RISCHIATUTTO: Umtiti per una gioia inattesa

CREMONESE-FIORENTINA domenica ore 15:00

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers, Okereke.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Jovic, Ikoné.

TOP: Valeri porta bonus come Bonaventura. Jovic da schierare

FLOP: tenete fuori Vasquez

RISCHIATUTTO: Sernicola per stupire

VERONA-MONZA domenica ore 15:00

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Gaich.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

TOP: Lazovic è una buona idea così come Augusto. Ok anche Caprari

FLOP: Dawidowicz out!

RISCHIATUTTO: bonus pesanti da Doig!

ROMA-SASSUOLO domenica ore 18:00

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Dybala, Wijnaldum; Abraham.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Ruan, Erlic, Rogério; Frattesi, Lopez, Bajrami; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

TOP: Dybala e Laurienté portano bonus. Spinazzola e Berardi da schierare

FLOP: non fidatevi Ruan

RISCHIATUTTO: Wihnaldum, è tempo di bonus!

JUVENTUS-SAMPDORIA domenica ore 20:45

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Jesé; Gabbiadini.

TOP: Vlahovic farà bene. Kostic e Danilo da voto alto

FLOP: Amione rischia più di tutti

RISCHIATUTTO: Pogba per il riscatto!

MILAN-SALERNITANA lunedì ore 20:45

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Leao; Origi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek.

TOP: Leao ritrova i bonus! Sì ad Hernandez e Thiaw

FLOP: Pirola può star fuori

RISCHIATUTTO: riprovateci con Origi