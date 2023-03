Calciomercato, via dal Milan e ritorno immediato in Serie A

Futuro segnato per il calciatore sbarcato in rossonero l’estate scorsa. Rendimento deludente, non rientra nei piani futuri

Out a Londra contro il Tottenham, dove il Milan ha conquistato con merito i quarti di Champions League. Non ha fatto parte della spedizione londinese perché fuori dalla lista UEFA, ulteriore ‘indizio’ sulla sua partenza a fine stagione. Parliamo di Sergino Dest, arrivato in rossonero l’estate scorsa dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

A meno di clamorose sorprese, Maldini e soci non eserciteranno l’opzione d’acquisto per il cartellino del terzino olandese finora non dimostratosi all’altezza della situazione. Preso in extremis per sopperire all’infortunio/operazione di Florenzi, lo statunitense non è riuscito a conquistare la fiducia di Pioli. Anche a causa di qualche problema fisico, il classe 2000 nato ad Almere (Olanda) ha collezionato appena 14 presenze, per un totale di soli 632′. Il suo destino, insomma, è segnato. Valigia pronta, per far ritorno a Barcellona. Il club blaugrana, tuttavia, proverà a disfarsene di nuovo, affidandosi pure agli stessi agenti del ragazzo cresciuto ed esploso nell’Ajax.

Dall’Inter alla Roma passando per la Juventus: Dest può tornare subito in Serie A

L’agenzia che rappresenta Dest, la ‘Stellar Group’, vanta ottimi rapporti con i grandi club di Serie A, quindi non è da escludere un ‘ritorno’ immediato del terzino nel nostro campionato.

Il ventiduenne potrebbe essere offerto all’Inter come eventuale sostituto di Dumfries, il prescelto di Marotta per fare cassa. Così come alla Juventus (a patto che i bianconeri giochino in Europa) considerato l’addio di Cuadrado e alla Roma che in estate dovrebbe riprovare a piazzare altrove Rick Karsdorp. Il Barcellona potrebbe aprire a un nuovo prestito con diritto, magari con annesso riscatto sui 12-15 milioni di euro.