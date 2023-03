“Un attaccante in più”: Inzaghi risponde sul modulo. Skriniar ancora out

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida con lo Spezia che è antecedente a quella decisiva in Champions col Porto

“Dobbiamo mantenere la determinazione avuta con il Lecce“, ha detto Simone Inzaghi a ‘Inter Tv’ alla vigilia della gara di campionato in casa dello Spezia. “Bisognerà interpretarla nel migliore dei modi, facendo cose semplici ed essenziali – ha aggiunto il tecnico dell’Inter – Giocheremo contro un avversario che sta lottando per un obiettivo ben preciso e che ha appena cambiato allenatore”.

Lukaku in ballottaggio con Dzeko per una maglia da titolare al fianco di Lautaro: “Romelu viene da un periodo complicato, ma adesso sta dando ottimi segnali. Vogliamo che continui a migliorare la sua condizione e che possa aiutarci a vincere partite”.

Dal 1′ è atteso invece Marcelo Brozovic, finito nelle retrovie complici gli infortuni tanto che si parla di una sua cessione a giugno: “È entrato in campo benissimo contro il Porto e domenica con il Lecce: di giorno in giorno la sua condizione fisica continuerà a migliorare e tornerà ad essere il giocatore che tutti conosciamo. Abbiamo tantissime partite da qui alla fine – ha evidenziato Inzaghi parlando poi di Gagliardini e Asllani – Sono due grandi giocatori che lavorano molto bene nel quotidiano. Con il rientro di Brozovic abbiamo la possibilità di fare più rotazioni”.

Inzaghi è nel mirino di stampa e soprattutto tifosi. Tra le accuse, un eccessivo intregralismo tattico. In sostanza, non abdica mai dal suo 3-5-2: “All’inizio della mia carriera ho giocato con un altro modulo, poi qui all’Inter e negli ultimi anni alla Lazio ci sono state le caratteristiche giuste per i giocatori e abbiamo ottenuto ottimi risultati con questo modulo, ma durante la partita si può sempre cambiare, magari mettendo un attaccante in più“.

In vista del ritorno col Porto da evidenziare il rientro di Dimarco: “Sta bene ed è convocato”. Non al meglio, quindi ancora out, Joaquin Correa: “Ha lavorato parzialmente in gruppo ma non verrà con noi”. Per il big match del ‘Dragao’ Inzaghi cercherà di recuperare Skriniar, assente anche domani: “Purtroppo è ancora fermo, ma speriamo che al rientro da Spezia possa unirsi parzialmente con noi”.