Sirene estere per Osimhen: incontro con l’agente

Il Paris Saint-Germain tenta l’assalto a Victor Osimhen: dalla Francia voci insistenti di un interesse del Psg per l’attaccante del Napoli

Tra i protagonisti del Napoli targato Spalletti, lanciatissimo verso la vittoria dello scudetto, Victor Osimhen è nel mirino di diversi top club europei: ora ci prova il Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain vuole Victor Osimhen: questa la notizia che rimbalza dalla Francia, dove si parla di un tentativo di Luis Campos, direttore sportivo del PSG, di provare a convincere l’attaccante del Napoli a tornare in Ligue 1.

Arrivato a Napoli nell’estate del 2020, Victor Osimhen è costato settantacinque milioni di euro al club azzurro con cui l’attaccante nigeriano ha altri due anni di contratto. Presumibilmente, in estate partirà una vera e propria asta al rialzo tra i maggiori top club europei per provare a strappare l’ex Lille agli azzurri che vedono finalmente ripagato l’importante investimento: ventuno gol e quattro assist in ventisei partite giocate finora in questa stagione per Osimhen.

Calciomercato Napoli, assalto Psg ad Osimhen

Come rivelato da L’Equipe, infatti, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra Luis Campos e l’agente di Victor Osimhen in quel di Parigi.

Una trattativa tutt’altro che semplice per la dirigenza parigina: l’attaccante, infatti, lascerebbe Napoli solo per approdare in Premier League e non tornare in Francia dove ha già giocato nella stagione 2019/2020, segnando diciotto gol in trentotto partite giocate con la maglia del Lille.