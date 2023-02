Napoli in allarme: il rifiuto spiana la strada ad Osimhen

Victor Osimhen continua a segnare e il Napoli rischia di perderlo a fine stagione: l’intreccio tra bomber non lascia scampo

Ancora un gol, ma potevano essere due. Victor Osimhen ha timbrato il cartellino anche contro l’Empoli, mettendo il suo nome a referto alla voce marcatori. Il gol del 2-0 è tutto suo, ma c’è lo zampino anche nella prima rete del Napoli visto che Ismajli devia la palla nella propria porta proprio per evitare che arrivi al nigeriano.

Sono 19 le reti in campionato, 21 quelle complessive in stagione per un calciatore che, a detta di molti, ha ancora notevoli margini di miglioramento. Ed allora pensando a quel che è e quel che potrà essere, non si sorprende se il nome del 24enne di Lagos sia finito sul taccuino dei principali club europei. La corsa ad Osimhen è lanciata, con la Premier League neanche a dirlo a fare la parte della favorita.

Tutte le big inglesi hanno messo gli occhi sul numero 9 del Napoli e sanno che per strapparlo a De Laurentiis dovranno sborsare una cifra pazzesca, ben superiore ai 100 milioni di euro. Non un problema per le società del campionato più ricco al mondo ed allora occhio all’intreccio tra bomber che potrebbe portare Osimhen lontano dalla Serie A.

Calciomercato Napoli, Osimhen-United: cosa sta succedendo

C’è il Manchester United sulle tracce di Victor Osimhen: il nigeriano, stando a quanto riporta ‘footballinsider247.com’, è in cima alle preferenze dei ‘Red Devils’ che hanno la necessità di acquistare un grande bomber.

A Manchester hanno pensato ad Harry Kane ma convincere il Tottenham a cederlo è tutt’altro che facile. Ancora meno dopo che gli Spurs si sono visti rispondere no dal Napoli alla richiesta di acquisto per Osimhen. Così, con l’inglese confermato a Londra (ma occhio anche al Bayern Monaco), lo United dirotterebbe le sue attenzioni proprio sul nigeriano. Non senza complicazioni. Oltre la valutazione faraonica fatta da De Laurentiis, c’è da fare i conti con la concorrenza, soprattutto interna. In particolare il Chelsea, altra società che in estate vorrebbe mettere un vero centravanti al centro del proprio attacco. Qualcuno come il nigeriano che a Napoli sta dimostrando quanto sia importante avere davanti chi sa lottare e segnare.