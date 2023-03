Riunione d’urgenza: esonero immediato e via libera Juve

Riunione d’urgenza ed esonero immediato. Ma non solo: possibile ribaltone anche in dirigenza. Che cosa sta succedendo

Il Paris Saint-Germain esce con le ossa rotte dal doppio confronto con il Bayern Monaco. I parigini devono fare i conti con un’altra pesantissima, ed anticipata, eliminazione dalla Champions League.

Il grande sogno del club parigino e di Al-Khelaifi è già svanito, e con esso sembra segnato anche il futuro di Galtier. Anche il tecnico francese ha fallito – e malamente – nella missione europea finora non riuscita a nessuno sulla panchina del PSG. C’è dunque da aspettarsi un nuovo cambio in panchina e dalla Francia iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Secondo quanto riportato da ‘Relevo’, Al-Khelaifi è furioso per l’ennesima eliminazione anticipata e non sono da escludere provvedimenti imminenti, senza attendere la conclusione della stagione. Sul banco degli imputati ovviamente c’è Galtier, ma anche il nuovo ds Campos. Relevo parla di una riunione d’urgenza nei vertici del Paris Saint-Germain per fare subito il punto della situazione. Galtier potrebbe essere esonerato subito.

Calciomercato Juventus, Tuchel al PSG per il possibile via libera su Zidane

Spunta anche il primo nome in caso di ribaltone immediato. Si tratta di Thomas Tuchel, per un possibile ritorno sulla panchina dei parigini dopo l’esonero da parte del Chelsea.

Il tedesco sarebbe in pole, davanti anche a Zinedine Zidane. Buone notizie per la Juventus: come noto, l’ex bianconero rappresenta il grande sogno per la panchina della Juve e il post Allegri. L’allenatore ex Real Madrid è ancora senza squadra e in attesa della chiamata di una big europea, e non avrebbe mai chiuso ad un eventuale ritorno a Torino. Anche la Juventus, dunque, osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione in casa Paris Saint-Germain.