Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 9 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 9 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata alla grande impresa dei rossoneri, che conquistano l’accesso ai quarti di finale di Champions League: “RE MILAN”. L’edizione odierna della rosea celebra il successo della compagine di Stefano Pioli. Spazio anche alla Juventus: “Vai Di Maria, da solo ha vinto oltre tre volte più del Friburgo“.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con una gigantografia di Stefano Pioli e titola così: “DIABOLICO”. Anche l’editoriale del direttore Zazzaroni, poi, è dedicato al tecnico emiliano: “Pioli meglio di Messi”. Oggi tocca a Juventus e Roma: “Carica Allegri: mi fido di Dusan”; “Soluzione Mou: Tammy la chiave”. Gli altri titoli di giornata: “La Lazio piange Calleri il salvatore”; “La bellezza senza risultati non ha futuro”; “Sivasspor a Firenze, Italiano è da record”.

‘Tuttosport’ mette in prima pagina le ultime novità relative alla sentenza sulle plusvalenze che ha condannato la Juventus: “Il -15 sarà tolto”. Poi, spazio alla partita di questa sera con un invito: “Di Maria, fai ancora l’Angel”. Il titolo alto è dedicato, invece, all’impresa dei rossoneri: “È un Milan di leoni! Ai quarti dopo 11 anni”; “Riecco il Pioli capolavoro”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 9 marzo 2023

All’estero ‘L’Equipe’ apre con la debacle del Paris Saint-Germain, ancora una volta fuori dalla Champions League agli ottavi di finale: “PARIS SANS GENIES”. Contro il Bayern Monaco i parigini non sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata, finendo per prendere altri due gol per un risultato totale (tra andata e ritorno) di 3-0.

In Inghilterra anche il ‘Mirror Sport’ affronta la sfida tra Milan e Tottenham, ma ovviamente dal lato degli ‘Spurs’: “DOWN AND DROUGHT”. In prima pagina, poi, vengono messi i tutti i dubbi sul futuro di Conte e di Harry Kane: “Another year with no trophy leaves Conte and Kane’s Spurs futures in real jeopardy”.