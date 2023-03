Ok le italiane in Europa: Di Maria fa volare la Juventus, Barak stende il Sivasspor

Ancora bene le italiane in Europa: la Juventus batte di misura il Friburgo, anche la Fiorentina vince di misura in Conference League

Iniziano bene gli ottavi di finale di Europa League per la Juventus: i bianconeri superano di misura il Friburgo nel match d’andata grazie ad un gol di Angel Di Maria.

Dopo il passaggio del Milan ai quarti di finale di Champions League e in attesa di Napoli e Inter attese dalle sfide di ritorno con Eintracht Francoforte e Porto, vincono anche le italiane impegnate in Europa League e Conference League. Nel pomeriggio da segnalare anche il successo della Roma per 2-0 sulla Real Sociedad.

Successi di misura per Juventus e Fiorentina, impegnate rispettivamente in Europa e Conference League contro Friburgo e Sivasspor. I bianconeri all’Allianz si impongono grazie al gol di Di Maria, bravo a sbloccare il risultato nella ripresa dopo un primo tempo ben giocato dalla squadra di Allegri. El Fideo va in gol di testa al 53′, battendo Flekken su un cross perfetto di Kostic.

Poi, lo spavento: gli ospiti pareggiano con Holer sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Grifo, ma la rete viene annullata al Var per tocco di mano di Ginter. Nel finale preoccupazione per Chiesa: il numero 7 bianconero ha lasciato il terreno di gioco per qualche secondo, facendo temere il peggio, salvo poi rientrare.

Italiane in Europa: vincono Juventus e Fiorentina

Vince anche la Fiorentina di Italiano che si impone per 1-0 sul Sivasspor nel match d’andata degli ottavi di Conference League.

Viola più volte vicini al gol nel primo tempo, ma il risultato si sblocca solo al 70′ quando Barak batte Vural in mezza rovesciata sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Biraghi, con svarione dell’estremo difensore e girata a vuoto di Jovic.