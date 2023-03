Nuovo intreccio Spalletti-Conte: lo ha chiesto Paratici

L’allenatore toscano in questo momento è concentrato sui prossimi impegni in calendario con il Napoli

Ora non ci sono più dubbi: anche all’estero si sono finalmente accorti delle grandi qualità di Luciano Spalletti come allenatore. Per spazzare via lo scetticismo intorno al tecnico toscano, serviva proprio una stagione del genere alla guida di un Napoli che non sembra essere intenzionato a rallentare la propria corsa.

Saldamente in testa alla Serie A e con un piede e mezzo ai quarti di finale di Champions League in attesa del ritorno degli ottavi contro l’Eintracht Francoforte, Spalletti sa benissimo di essere ufficialmente entrato nella fase calda della stagione. Non solo per quanto riguarda i risultati in campo del suo Napoli, ma anche in relazione ai ‘rumors’ sempre più insistenti su un futuro in panchina lontano dal campionato italiano.

Secondo l’indiscrezione riportata dal ‘The Athletic’, Spalletti sarebbe entrato nelle ultime settimane nella lista dei candidati alla panchina del Tottenham. Dopo l’eliminazione di ieri sera contro il Milan, il futuro di Antonio Conte alla guida degli ‘Spurs’ si è ulteriormente complicato. L’allenatore leccese non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e non sembra particolarmente propenso a proseguire la sua avventura a Londra.

Calciomercato Napoli, Spalletti e non solo: tutti i nomi per il Tottenham

Quello di Luciano Spalletti, va aggiunto, non è l’unico nome che il ds Fabio Paratici ha indicato alla proprietà come possibile nuovo allenatore per la prossima stagione.

In pole position, infatti, vi sarebbe una vecchia conoscenza del calcio italiano, reduce da un Mondiale poco brillante come commissario tecnico. Stiamo parlando di Luis Enrique, libero sul mercato dopo aver salutato la Nazionale Spagnola lo scorso dicembre. Anche per questa ragione lo spagnolo viene indicato come favorito rispetto agli altri concorrenti per la panchina del Tottenham.

Tra gli altri profili attenzionati da Paratici c’è anche Oliver Glasner, avversario del Napoli agli ottavi di Champions e protagonista della vittoria inaspettata dell’Eintracht Francoforte nella passata edizione dell’Europa League. In corsa anche il richiestissimo Ruben Amorim, talentuoso allenatore portoghese legato allo Sporting CP.