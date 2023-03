Mou-Roma, Tiago Pinto si è stufato: “Come con Zaniolo”

Le dichiarazioni del General Manager nel pre-partita dedicato alla sfida di Europa League tra Roma e Real Sociedad affrontano la questione Mourinho

A pochi minuti dal fischio d’inizio della supersfida del giovedì d’Europa League tra Roma e Real Sociedad, il General Manager Tiago Pinto ha risposto alle domande degli inviati seguendo soprattutto il filone che allontanerebbe il tecnico José Mourinho dalla panchina giallorossa.

“Abbiamo un solo obiettivo, quello di vincere tutte le partite. Non possiamo entrare in campo sempre con il solito peso delle vostre domande, ovvero con la pressione di dover per forza andare in Champions o vincere l’Europa League. Questo tema lo interpretate sempre come pensate che possa viverlo io o lui (in riferimento a Mourinho, ndr)”, ha puntualizzato con decisione Tiago Pinto.

Tiago Pinto senza filtri: “Vogliamo vincerle tutte”

Il dirigente ha poi dato un indizio importante sulla situazione del tecnico portoghese, in chiave futura.

“Che la sua permanenza dipenda dalla qualificazione in Champions? Ecco, questa domanda è come la stessa che faceste lo scorso anno sulle chance di partenza di Zaniolo. Ogni volta che vengo qui ripetete sempre le stesse cose. Non facciamo programmi, guardiamo al futuro partita dopo partita. Il nostro unico obiettivo è quello di vincere da qui alla fine della stagione“, ha poi concluso Tiago Pinto.