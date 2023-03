Meno Inter più Nazionale: tris italiano per Marotta

L’Inter, per il suo nuovo ciclo, si apre a un maggior numero di giocatori italiani: tre obiettivi nel mirino di Marotta

Una Inter che il prossimo anno potrebbe avere un volto radicalmente diverso, maggiormente basato su un nucleo di calciatori italiani, che potrebbero innervare la Nazionale. Nel mirino dei nerazzurri e di Marotta, entrano infatti con decisione Scalvini, Baldanzi e Scamacca.

Il jolly difensivo dell’Atalanta è un pallino di vecchia data dei milanesi, per il quale si può tornare alla carica in estate proponendo ai bergamaschi, per agevolare la trattativa e rispondere alle possibili maxi offerte provenienti dall’estero, i profili dei giovani Fabbian e Satriano. Piace molto anche il centrocampista dell’Empoli, tra l’altro già giustiziere proprio dell’Inter nella sanguinosa partita della fine del girone d’andata a San Siro segnata dall’espulsione di Skriniar. Anche se sarà più difficile arrivare a lui, visto che il club toscano ha già fatto sapere che intenderebbe trattenerlo per un altro anno. Per l’attacco, poi, il tris ‘azzurro’ potrebbe completarsi con un ritorno di fiamma rispetto alla scorsa estate, quello per Scamacca.

La nuova Inter è più italiana: Scamacca torna d’attualità, Dzeko più lontano

Un anno fa, l’attaccante allora al Sassuolo piaceva molto, ma non c’era la possibilità di investire pesantemente sul cartellino. Cosa che fece il West Ham, accontentando le richieste degli emiliani. Ma ora, gli scenari possono cambiare del tutto.

Scamacca ha giocato davvero poco nell’ultimo periodo a Londra, il totale di questa stagione parla di 7 reti in 25 presenze, ma quasi tutte nella prima parte di stagione. Ora, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, può tornare in auge per l’Inter, con una possibile operazione in prestito con diritto di riscatto in estate. Molto dipenderà dal futuro di Edin Dzeko. Il bosniaco fino a poco tempo fa sembrava un inamovibile assoluto e destinato al rinnovo, ma la situazione si è congelata. Le parti non si aggiornano da gennaio, il centravanti vorrebbe un prolungamento biennale mentre il club si limiterebbe all’offerta di un solo anno. Senza accordo, a fine stagione, le strade dell’Inter e di Dzeko si separeranno.