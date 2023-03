L’ex Juventus su Vlahovic: “Serve personalità, non è come giocare a Firenze”

Fabrizio Ravanelli prova a stimolare Dusan Vlahovic: l’ex attaccante bianconero senza mezzi termini sul centravanti della Juventus

Poche ore prima del match di Europa League con il Friburgo, l’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, si è soffermato sui centravanti bianconeri in una intervista a Libero.

Prima del match di Europa League con il Friburgo, Fabrizio Ravanelli ha parlato di un “banco di prova importante”, sottolineando però che la Juventus “per organico ha tutte le potenzialità per arrivare in fondo”.

Poi ha parlato dell’espulsione rimediata da Moise Kean contro la Roma: “Il suo è un atteggiamento da censurare, ha fatto una cosa sbagliatissima”. Ad ogni modo, Ravanelli non se la sente di “responsabilizzarlo per il ko. Va redarguito, ma non crocefisso. Io punterei su di lui, va aspettato”.

Attacco Juventus, Ravanelli su Vlahovic

Nel corso dell’intervista a Libero, Fabrizio Ravanelli (41 gol in bianconero tra il 1992 ed il 1996) si è lungamente soffermato sul momento di Dusan Vlahovic, sostenendo che “non gli manca nulla, paga le aspettative createsi per quanto è stato pagato”.

Secondo Ravanelli, in questo momento Vlahovic non si sta esprimendo al massimo delle sue capacità: “Non mi sembra sereno. Deve pensare solo a lavorare e non pensare al gol. Per giocare nella Juventus serve grande carattere e personalità. Una cosa è giocare in bianconero, un’altra è giocare nella Fiorentina”.