Juve, nuovo ko per Allegri: out dopo 20 minuti

Juventus, nuovo ko per Allegri durante la sfida contro il Friburgo: la sua partita dura solo 20 minuti

Brutte notizie in casa Juventus. Dopo poco più di 20 minuti dall’inizio della partita di Europa League contro il Friburgo, Massimiliano Allegri è stato costretto ad una sostituzione forzata.

Il tecnico bianconero ha dovuto infatti rinunciare ad Alex Sandro e inserire in campo Leonardo Bonucci. Il brasiliano, già nella sfida di campionato contro la Roma era stato costretto a fermarsi durante l’intervallo e al suo posto era subentrato proprio il numero 19, che era stato anche piuttosto criticato per la sua prestazione. Il nazionale verdeoro sembrava aver recuperato dal problema fisico accusato all’Olimpico, ma ha potuto reggere solo poco più di 20 minuti.

Il giocatore non era infatti al meglio, ha forzato per essere in campo ma dopo 23 minuti è stato costretto a fermarsi. Una ricaduta quindi lo ha costretto ad uscire anticipatamente dal campo e ha costretto Allegri ad utilizzare il suo primo slot per le sostituzioni. Ora il difensore sarà sottoposto ad ulteriori controlli per valutare l’entità dell’infortunio.